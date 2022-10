Hoje, Berardo reforçaria posição no BCP sem precisar do Banco de Portugal

Se José Berardo quisesse hoje reforçar a sua posição até 10% no BCP, como fez em 2007, não precisaria de ter a autorização do supervisor da banca. Mas o reforço da participação acionista poderia ser analisado, a posteriori, e, aí, a participação poderia ficar limitada. São estas as novas regras de análise das participações qualificadas em instituições financeiras desde 2010. E, ao contrário de há 12 anos, tudo passa pelo Banco Central Europeu (BCE).

Em 2007, quando conseguiu superar a sua posição no BCP acima dos 5%, o empresário reforçou a participação após a autorização prévia — e obrigatória por lei — do Banco de Portugal, na altura liderado por Vítor Constâncio.