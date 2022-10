Vara recusa falar de Vale do Lobo no Parlamento. Mas antecipa-se e defende que toda a administração da CGD deu luz verde

Armando Vara começou a audição na comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos para alertar os deputados que nada iria falar do empreendimento Vale do Lobo, em que foi acusado pelo Ministério Público de “conluio” com José Sócrates. Mesmo assim, reiterou, como já tinha feito na primeira vez que esteve no Parlamento a responder sobre o banco público, que tudo cumpriu as regras. E que todos na administração da Caixa todos deram "luz verde".

“Entendo que, para salvaguarda de direitos de defesa, não devo pronunciar-me mais sobre quaisquer questões relacionadas com o financiamento de Vale do Lobo”, afirmou Armando Vara na audição desta sexta-feira, 14 de Junho, na comissão de inquérito.

Vale do Lobo é um dos temas que esteve sob investigação na Operação Marquês, onde é acusado, a par do ex-primeiro-ministro. Foi um empréstimo concedido pela CGD em 2006, quando Vara era administrador do banco.

Sendo assim, Vara transmitiu que não iria responder a questões sobre este tema. Preso na prisão de Évora devido ao processo Face Oculta, e aguardando a fase de instrução na Operação Marquês, Armando Vara entrou na sala da comissão de inquérito por uma porta diferente daquela que é usada pelos inquiridos habitualmente (a mesma por onde passou Ricardo Salgado no inquérito ao BES).

Apesar da sua consideração, Vara ainda deixou umas palavras sobre o assunto: “Não posso deixar de reiterar que todos os procedimentos legais e regulares fora cumpridos”.

Aliás, o antigo governante defendeu que o conselho de administração da Caixa, quando era liderado por Carlos Santos Ferreira, reuniu-se com os promotores de Vale do Lobo (Rui Horta e Costa e Diogo Gaspar Ferreira). Adiantou que acredita que todos os administradores estavam naquela reunião. “A reunião terminou com agrado geral e luz verde”, declarou. Sem objeções.

Vale do Lobo é um dos negócios problemáticos concedidos pelo banco público, sendo que a Caixa vendeu-o a um fundo de capital de risco, a ECS.

Esta audição aconteceu por insistência dos deputados da comissão parlamentar, já que Armando Vara invocou a sua situação para não ter de prestar esclarecimentos por escrito. O ex-ministro considera, aliás, que deu já todas as explicações na primeira comissão de inquérito que tinha o banco público como objeto.

Armando Vara esteve na primeira comissão de inquérito à gestão da CGD em março de 2017. Aí, recusou que a Caixa tenha participado na guerra do BCP, rejeitou qualquer ligação a José Sócrates – que o nomeou para a administração do banco público em 2005 – e adiantou ainda que acredita que o negócio de Vale do Lobo vai dar dinheiro à CGD.

Vara presidiu à CGD entre 2005 e 2007, tendo ido, no arranque de 2008, para a vice-presidência do BCP, depois da guerra de poder que teve lugar na entidade bancária privada.