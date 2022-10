Nem um computador pode usar. Vara diz ser “absurdo” falar de “reintegração” de detidos

Armando Vara tinha avançado o facto de estar preso em Évora, pela condenação por tráfico de influências no processo Face Oculta, para não estar presente na comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos. Detido, não tem acesso a informação. Os deputados obrigaram-no, mesmo assim, a ir presencialmente ao Parlamento. E, logo nas primeiras palavras, o ex-ministro deixou uma crítica: o sistema prisional não facilita a reintegração. Pelo contrário.

“Procuro-vos também sensibilizar para a situação em que me encontro e que resultou na impossibilidade de acesso a qualquer tipo de informação”. Armando Vara explicou aos deputados da segunda comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos que não pôde preparar a sua audição de forma totalmente informada.

“Talvez vossas excelências não saibam que uma pessoa nas minhas condições não tem acesso a nenhuma ligação com o exterior”, comentou Vara.

Deu um exemplo: “até um simples computador”, mesmo que sem ligação a rede externa. Não pode escrever num computador as suas notas. Teve de fazê-lo à mão. Uma pessoa assim “sente que sairá infoexcluída da situação em que se encontra”, avisou.

“É um absurdo de um sistema que passa o tempo a falar na reintegração”, criticou ainda o antigo administrador da CGD (entre 2005 e 2007) e vice-presidente do BCP (entre 2008 e 2009, quando saiu devido ao processo Face Oculta).

Hoje em dia, Vara está preso devido à condenação no Face Oculta, sendo que foi acusado na Operação Marquês. Tendo em conta este último processo, em fase de instrução (o juiz Ivo Rosa está a avaliar se há razões para ir a julgamento depois da acusação do Ministério Público), o antigo governante recusou responder a questões relativas a Vale do Lobo.

Esta audição aconteceu por insistência dos deputados da comissão parlamentar, já que Armando Vara invocou a sua situação para não ter de prestar esclarecimentos por escrito. O ex-ministro considera, aliás, que deu já todas as explicações na primeira comissão de inquérito que tinha o banco público como objeto.

Armando Vara esteve na primeira comissão de inquérito à gestão da CGD em março de 2017. Aí, recusou que a Caixa tenha participado na guerra do BCP, rejeitou qualquer ligação a José Sócrates – que o nomeou para a administração do banco público em 2005 – e adiantou ainda que acredita que o negócio de Vale do Lobo vai dar dinheiro à CGD.