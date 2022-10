Eurogrupo aprova “instrumento orçamental” para a zona euro, anuncia Mário Centeno

Os ministros das Finanças da zona euro, após quinze horas de discussões, chegaram a um acordo sobre os principais eixos de um embrião de orçamento para a zona euro, anunciou esta sexta-feira Mário Centeno, o presidente do Eurogrupo, num tweet a partir do Luxemburgo.

A proposta do que designam por "instrumento orçamental para a competitividade e convergência" dos países da moeda única será, agora, levada à cimeira de chefes de Estado e de governo da União Europeia (UE) que vai realizar-se em Bruxelas a 20 e 21 de junho.

Tendo sido mandatados na cimeira de dezembro passado, os ministros de Finanças do euro levaram seis meses a entender-se sobre este "instrumento". Fontes do Eurogrupo adiantaram ao jornal francês "Le Figaro" que esse envelope orçamental poderá envolver €17 mil milhões para sete anos. O seu montante efetivo será discutido no quadro do orçamento plurianual da UE para 2021 a 2027.

Na quinta-feira, o Fundo Monetário Internacional (FMI) incentivou a zona euro a avançar com esse tipo de instrumento de estabilização macrooeconómica. "Como propusemos no ano passado, refere o Fundo no relatório sobre a zona euro publicado ontem, uma capacidade central orçamental pode fortalecer a resiliência da região aos choques".

O relatório do FMI foi publicado em Washington ao abrigo do artigo IV que permite missões de análise por parte da organização nos membros. Nesse documento, os técnicos da organização liderada por Christine Lagarde não se limitam a apoiar esse instrumento central, apelando a que, em caso de agravamento da situação macroeconómica na zona euro, os países individualmente desenvolvam "uma política orçamental mais ativa", ainda que temporária. O Fundo dirige-se sobretudo às economias com maior folga orçamental (como a Alemanha e a Holanda), mas abre a porta a que "a consolidação orçamental possa ser abrandada temporariamente" nas economias sem folga orçamental e onde a prioridade seja emagrecer os défices e o nível de dívida pública.

Os ministros do Eurogrupo decidiram, ainda, aprovar o reforço do Mecanismo Europeu de Estabilidade de modo a servir de emprestador de último recurso ao Fundo Único de Resolução para o sector bancário.