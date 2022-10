Viseu vai ter centro de formação aeronáutica

O Centro de Formação Aeronáutica, hoje aprovado como resultado de um protocolo entre a Câmara Municipal de Viseu e o Instituto de Formação Aeronáutica, dará formação a pilotos e assistentes de cabine (assistentes e comissários de bordo) para aviação e técnicos de manutenção e outros profissionais da aviação, devendo os cursos arrancar em setembro.

"Esta é mais uma valência importante no desenvolvimento do nosso aeródromo, uma das maiores estruturas aeroportuárias da região Centro e que recebeu recentemente certificação da Autoridade Nacional de Aviação Civil por mais cinco anos", refere o presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques.

Segundo o autarca, a nova competência instalada no aeródromo "consolida Viseu enquanto destino de investimento" e fixa pessoas. Isto porque, num prazo máximo de dois anos, "poderão estar em Viseu cerca de duas centenas de alunos para receber a formação do Instituto de Formação Aeronáutica", acrescentou.

No protocolo aprovado esta quinta-feira, o Instituto de Formação Aeronáutica compromete-se a manter os cursos por um período de cinco anos e a efetuar todas as obras de adaptação do espaço cedido pelo município.