Revolut entra no primeiro mercado fora da Europa

Os clientes portugueses da Revolut podem, a partir desta semana, receber e transferir dinheiro instantaneamente de e para a Austrália. A fintech (startup de serviços financeiros) com sede em Londres entrou no primeiro mercado fora da Europa, a Austrália, com o lançamento da versão beta da sua aplicação.

“Enviar dinheiro entre o Reino Unido, a Europa e a Austrália tem sido, tradicionalmente, caro e moroso, com as transferências a demorarem até três dias úteis. Torná-las instantâneas e gratuitas entre clientes Revolut é um passo enorme para derrubar as fronteiras financeiras e manter o dinheiro no bolso dos nossos clientes”, aponta em comunicado Will Mahon-Heap, responsável pela expansão internacional da empresa na região Ásia-Pacífico.

Numa fase inicial, a fintech - que já tem uma lista de espera de 20 mil utilizadores - vai começar por integrá-los gradual e diariamente na versão beta da app.

Para já, a Revolut vai disponibilizar apenas os serviços de transferências e gestão de finanças pessoais, mas o objetivo é expandir o negócio para incluir contas empresariais, transferências de criptomoedas, cartões físicos, entre outros.

Melbourne foi a cidade escolhida pela Revolut para localizar os escritórios na Austrália, por ser considerada um centro de excelência para a inovação e talento das fintech. Mas a startup quer ter também equipas em Sydney e Perth.

O objetivo da empresa é criar até 30 empregos qualificados na Austrália até ao final do ano e "investir milhões de dólares na economia australiana", acrescenta Mahon-Heap.

“A nossa missão sempre foi construir uma plataforma financeira global e o lançamento da versão beta na Austrália é o primeiro passo nesta viagem”, complementa o fundador e presidente executivo da Revolut, Nik Storonsky.

Fundada em 2015 por Nik Storonsky (ex-Credit Suisse) e Vlad Yatsenko (ex-Deutsche Bank), a Revolut contabiliza já mais de cinco milhões de clientes na Europa. Com uma avaliação de 1,7 mil milhões de dólares, o unicórnio já angariou mais de 336 milhões de dólares em financiamento de empresas de capital de risco como a Indez Ventures, Balderton Capital e DST Global.