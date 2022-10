SIC avança com empréstimo obrigacionista de €30 milhões e oferece juro de 4,5%

A SIC vai lançar um empréstimo obrigacionista na próxima semana no valor de €30 milhões, uma operação em que oferece aos investidores um juro de 4,5% e que tem uma maturidade de 3 anos. Esta oferta pública de subscrição de obrigações arranca já esta quarta-feira, dia 12 de junho, prolonga-se até 4 de julho e é vista como uma forma de a empresa de televisão do grupo Impresa (do qual faz parte o Expresso), diversificar as suas fontes de financiamento e alargar a maturidade média da dívida.

A taxa de juro oferecida é superior às duas emissões obrigacionistas anunciadas recentemente, uma da Sociedade Anónima Desportiva do Benfica e outra da TAP, onde a taxa bruta oferecida foi de 3,75% e 4,375%, respetivamente.

Segundo Francisco Pedro Balsemão “este empréstimo obrigacionista surge num contexto de melhoria dos resultados operacionais da Impresa e numa altura em que a SIC lidera as audiências desde janeiro, algo que não acontecia há mais de 12 anos”. Na apresentação de contas do primeiro trimestre, o CEO da Impresa tinha colocado como objetivo deste ano “melhorar os resultados, tanto no que respeita a fazer crescer receitas, como numa maior e melhor eficiência operacional, com vista a aumentar o EBITDA e os resultados líquidos, mantendo-se igualmente a tónica na redução da dívida, com vista a melhorar o rácio dívida líquida/EBITDA”.

O valor inicial de €30 milhões poderá vir a ser aumentado até 28 de junho se assim for necessário. Esta emissão é organizada pelo Novo Banco e pela CaixaBI e tem como bancos colocadores o ActivoBank, o Banco Best, o Banco Carregosa, o Banco Finantia, o BiG, o Bankinter, o CaixaBI, a CGD, o Millennium bcp, o Montepio e o Novo Banco. Todos irão distribuir as Obrigações SIC 2019-2022. Está prevista a admissão à negociação na Euronext Lisbon de até 1 milhão de obrigações, com o valor nominal unitário de 30 euros. O valor mínimo de investimento é de 1500 euros.

Pode ser encontrada informação detalhada sobre esta operação no respetivo prospeto, disponível em www.sic.pt e www.cmvm.pt.

Para promover esta emissão a SIC arranca também com uma campanha publicitária que contará com alguns dos principais rostos da estação.

Artigo atualizado às 10h35: alterada a data de início da campanha para dia 12 de junho