CTT travam encerramento de balcões e reabrem lojas

Travar o fecho de balcões dos CTT em 15 concelhos e reabrir lojas que foram encerradas noutros locais. São estes os planos da empresa anunciados nesta quarta-feira por João Bento, o novo presidente dos CTT, durante uma audição que decorreu na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas.

De acordo com o "Dinheiro Vivo", o líder da empresa, sucessor de Francisco Lacerda, afirmou que “havia um conjunto de lojas para fechar cuja viabilidade económica era inexistente" e acrescentou: "A minha primeira prioridade é a proximidade aos clientes, todo o povo português. Está decidido: interrompemos o processo de fecho de lojas. Não vai haver mais encerramento de lojas”, garantiu João Bento.

A par da decisão de acabar com novos encerramentos, que abrangeria mais do que as 15 situações assinaladas pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), o presidente da Comissão Executiva dos CTT explicou que a empresa vai iniciar um processo de reabertura de estações e que os dois primeiros casos serão anunciados dentro de algumas semanas. Em causa, neste processo de reabertura que será "gradual", estão "os concelhos que deixaram de ter estações de Correios e que vão voltar a ter". Atualmente há 33 concelhos sem estação de correios.

O presidente da Comissão Executiva dos CTT adiantou que na decisão de não fazer mais encerramentos há apenas um caso em que persistem dúvidas pelo facto de haver um município e uma freguesia muito empenhados em ocupar o espaço dos CTT. "Esta será a única exceção a esta decisão de não fazer mais encerramentos", referiu João Bento para assinalar que esse desfecho está dependente de se conseguir chegar a acordo com o município em causa.

João Bento assumiu a presidência executiva dos CTT em 22 de maio deste ano, 12 dias depois de Francisco de Lacerda ter anunciado a renúncia do cargo antes do final do mandato, com vários dossiês em mãos, entre os quais os indicadores de qualidade. Em 10 de maio, a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) considerou que os CTT voltaram a falhar indicadores de qualidade em 2018, o que levou a que 6,5 milhões de cartas chegassem ao destino demasiado tarde.