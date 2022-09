Entre quatro paredes

getty

Lisboa não é Miami, Miami não é Lisboa. Certo? Quando o comum dos mortais pensa em Miami, a primeira cidade que lhe vem à cabeça não é, certamente, Lisboa. Mas quando não se é apenas um comum mortal mas sim um multimilionário — e, neste caso, brasileiro — esta associação tem acontecido com frequência. Miami-Lisboa, Lisboa-Miami. Um artigo publicado pela agência de notícias Bloomberg, no passado dia 21 de maio, explica a razão desta confusão. Nele, Lisboa é batizada como “Nova Miami”, um paraíso fiscal apetitoso para quem é rico, graças aos famosos vistos gold, e com uma política de imigração relaxada, o que levou a um mercado imobiliário em crescimento, que teve um papel crucial na recuperação da crise nacional. Aponta também outro facto: que esse mesmo crescimento teve um efeito bumerangue nos portugueses, “que se viram financeiramente afastados do mercado imobiliário à medida que as novas exigências aumentavam os preços”.

São números do ano passado: em média, cada metro quadrado de uma casa em Lisboa custava €3319 euros, quando em 2012 o mesmo metro quadrado custava €1715. Ora, em março deste ano, o preço médio nacional já vai nos €3830, num quadro da União Europeia liderado claramente pelo Reino Unido (€23.932, muito graças aos preços elevados praticados na capital britânica, Londres) e, consideravelmente atrás, por França e Áustria. No extremo oposto estão a Bulgária (€1663), Chipre (€1678) e Roménia (€1591). Portugal é assim o 14º país com as casas mais caras da União Europeia, justamente a meio da tabela, apesar de ser o 18º em termos de salário médio (€925 por mês), um valor mais próximo dos salários mais baixos da Europa — justamente o búlgaro e o romeno — do que do salário médio britânico, austríaco e francês.

Em Portugal continua a preferir-se “ter” a casa a alugá-la: em 2017, 74,7% das famílias portuguesas vivia numa casa “sua”. Esta preferência está posicionada sensivelmente a meio no quadro da União Europeia. A Alemanha é o país onde comprar casa e alugá-la divide mais as famílias, com percentagens próximas dos 50%; seguem-se a Áustria (55% a favor da compra) e a Dinamarca (62,2%). Em parte pelo preço do metro quadrado ser tão barato, é na Roménia que as pessoas mais preferem pedir dinheiro emprestado ao banco para comprar casa, sendo os contratos de arrendamento quase uma raridade (96,8% “tem” casa, e apenas 3,2% aluga). Na Eslováquia, Lituânia e Hungria a esmagadora maioria das pessoas também prefere comprar casa, apesar de ser a República Checa (onde 78,5% das pessoas compram casa) o melhor país para pedir um crédito de habitação; esta facilidade faz sentido: os cidadãos checos são os cidadãos europeus que mais tempo têm de poupar para comprar casa, 11 anos em média.

Se está em Portugal e quer mesmo comprar casa, o melhor conselho que pode receber é fazer as malas e pôr-se a caminho da Pampilhosa da Serra. Sim, a vila na Beira Baixa, distrito de Coimbra. Em todo o território nacional, é o local onde é mais barato comprar casa: no ano passado, cada metro quadrado custou apenas €144. Penamacor e Freixo de Espada à Cinta são os outros locais mais em conta para adquirir uma habitação (€175 e €177/m2). Boticas, no distrito de Vila Real, foi o município onde o preço mais subiu no quarto trimestre do ano passado face ao período homólogo — cada metro quadrado custa €452, um aumento de 155%. No entanto, para Carlos Alves, agente imobiliário da Remax de Chaves, trata-se de “uma subida que na prática não existe”, pois o volume de negócios nesta e outras zonas do interior não é suficiente para o mercado imobiliário sentir grandes alterações. “Trás-os-Montes e no geral todo o interior está cada vez mais desertificado, e é natural que não haja o dinamismo de mercado que Lisboa e Porto sentiram.”

ENTRE QUATRO PAREDES ALUGADAS

Na Europa existiam 245,6 milhões de habitações em 2016, numa média de cerca de 487 apartamentos para cada mil habitantes. Nesta métrica, Portugal é o país europeu onde existem mais casas por habitante — 574 casas por mil pessoas — um indicador que excede a média europeia em mais de 15%. Espanha e França vêm logo atrás e, no fim do tabela, estão Israel e Polónia. Apesar da aparente abundância habitacional, o Eurostat estima que 1 em cada 6 cidadãos da União Europeia viva em casas superlotadas. É na Roménia que este problema se verifica com maior frequência, em praticamente metade dos habitantes. Em Portugal, essa percentagem é estimada em cerca de 10%.

A superlotação de habitações é uma das consequências dos preços elevados das rendas. Em 2018, Lisboa era a 21ª cidade europeia com as rendas mensais mais caras, com um valor médio de €1233. É um número demasiado elevado e por isso preocupante: por exemplo, é apenas ligeiramente inferior ao valor que um habitante de Viena paga em média para arrendar uma casa na capital austríaca, €1244. As cidades europeias onde arrendar uma casa é mais caro são, de certa forma, as cidades mais óbvias: Paris, a €2853 por mês, e Londres, a €2547.

Sem surpresas, Lisboa é o município onde as rendas são mais caras em Portugal. Segundo dados do INE do ano passado, a freguesia do Parque das Nações é onde alugar casa é mais caro: são €11,7 por metro quadrado, mais do que na Misericórdia (€11,64) e em Santo António. Em contrapartida, Santa Clara é a freguesia lisboeta mais “barata”, a €6,82 cada metro. Depois do município de Lisboa, seguem-se Cascais, Oeiras, Porto e Amadora. É uma lista com uma grande presença da região algarvia: dos 20 municípios portugueses onde arrendar casa é mais caro, sete deles são no Algarve, a saber: Albufeira, Loulé, Lagos, Vila Real de Santo António, Tavira, Faro, e Portimão. E se alugar uma casa no Algarve é difícil, adquirir uma ainda mais difícil é. Paulo Silva, gerente da agência imobiliária Century 21 Realty Art — que opera exclusivamente no Algarve — garante que tanto Albufeira como Loulé “representam a maioria das vendas e dos imóveis à venda, o que tem impacto nos preços”. No caso de Albufeira, a razão prende-se com o mercado internacional: “Neste momento não há praticamente hipótese de um português chegar a uma moradia em Albufeira. As novas construções — de raiz — já são pensadas para o mercado internacional, para bolsas que não são as nossas.” Ainda assim, Paulo Silva considera que, depois de se ter verificado “uma forte subida há quatro, cinco anos, no grosso do mercado a tendência é que os preços estagnem um pouco”.

No extremo oposto, é em Belmonte, Castelo Branco, que se paga menos pelo arrendamento de uma habitação, €1,60 por metro quadrado. Os 20 municípios mais baratos pertencem sobretudo, como seria de esperar, a distritos do interior e Norte do país. Viseu é o distrito mais representado, com oito municípios. Nessa mesma lista apenas está presente um município do Porto (Lousada), e nenhum de Lisboa.

Segundo o relatório “Property Index” da consultora Deloitte referente a 2017, o Porto era a 15ª cidade europeia onde alugar uma casa seria mais rentável para investidores, com retornos anuais de quase 6%. Lisboa surge dez lugares atrás, na 25ª posição, com rendimentos na ordem dos 4,6%. Do ponto de vista puramente financeiro, as cidades mais lucrativas são Odense, na Dinamarca (8,9% ao ano), e Budapeste, na Hungria (7,9%). São números robustos, é certo, mas que ainda assim não atingem o retorno que as praias de Miami oferecem, na ordem dos 11% por ano. Isto significa que o mercado imobiliário pode estar numa fase particularmente implacável, mas Lisboa ainda não é Miami.