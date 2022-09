Dia após dia a Uber continua a desiludir

Foi a entrada em bolsa mais esperada do ano. Mas também uma das que mais desiludiu. A Uber realizou, há cerca de um mês, a sua oferta pública inicial (IPO, na sigla inglesa), com o preço das ações a fixar-se no valor mínimo estabelecido pela empresa: 45 dólares.

Se a estreia foi pouco inspiradora, o primeiro mês não foi promissor: até esta semana, as ações da Uber negociaram sempre abaixo dos 45 dólares e os volumes transacionados foram diminuindo ao longo do mês. Mas esta quinta-feira o seu desempenho em bolsa mudou de direção: pela primeira vez, a empresa negociava acima do preço atingido no IPO.