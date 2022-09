Hospital da Cruz Vermelha está à venda

O mercado da saúde privada em Portugal anda agitado com a hipótese de uma passagem de testemunho da gestão do histórico Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa. O Expresso sabe que há investidores de olho na participação de 54,97% que a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) tem na CVP — Sociedade de Gestão Hospitalar e uma possível venda anda a ser falada nos corredores do sector. No meio da hipotética alienação surge o banco de investimento Haitong, como assessor financeiro.

Por outro lado, nesta altura, a Parpública, com 45% do capital, diz que não quer vender e, mesmo havendo disponibilidade por parte da CVP, o acionista Estado pode travar o negócio.