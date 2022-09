Governo ataca casas devolutas

O PS já conseguiu acordo com os outros partidos de esquerda para viabilizar a Lei de Bases da Habitação. Estava previsto iniciar no Parlamento a votação do diploma na especialidade a 4 de junho, mas o processo acabou por ser adiado para 11 de junho por o PS apresentar à última hora 46 alterações à sua proposta de lei, assumindo que resultavam de um “diálogo com o PCP e o Bloco de Esquerda que permitiu pontos de entendimento sobre matérias que nos estavam a separar”, conforme justificou na altura o deputado socialista João Paulo Correia.



A nova proposta do PS enfatiza o princípio de “que o Estado promova o uso efetivo de habitações públicas devolutas e incentive o uso efetivo de habitações devolutas de propriedade privada”. Apesar de ter abandonado a possibilidade de requisição forçada de habitações devolutas de particulares — o que agradou aos partidos de direita por tornar a proposta dos socialistas “menos radicalizada” —, o PS passou a incluir no seu diploma a criação de uma Carta Municipal de Habitação que passa a fazer parte do PDM (Plano Diretor Municipal) enquanto “instrumento municipal de planeamento e ordenamento territorial em matéria de habitação”, o que resultou “da fusão de propostas do PCP e do BE, mas alargámos a sua força como instrumento de planeamento e ordenamento do território”, explicou João Paulo Correia.



O diploma do PS passa ainda a estabelecer que “as mais-valias resultantes de alterações de uso do solo proporcionadas por planos territoriais ou operações urbanísticas podem ser redistribuídas nos termos da lei ou ser afetas a programas habitacionais públicos”, além de prever a mobilização de imóveis públicos para servir objetivos de arrendamento acessível. E também que no caso da venda de imóveis em conjunto, o Estado, as câmaras ou as regiões autónomas tenham direito de preferência sobre cada um dos imóveis.

Proposta do BE sobre os fiadores “vai ter voto favorável do PS”

Em matéria de incumprimento no crédito à habitação, o PS aproximou-se mais dos comunistas e dos bloquistas (que defendem que a entrega da casa ao banco deve, por si, só resolver a dívida, independentemente do valor do imóvel) ao propor “um regime legal de proteção ao devedor em situação económica difícil” e que “a dação em cumprimento do imóvel faça parte dos regimes legais de reestruturação da dívida” em alternativa à mera execução hipotecária, adiantou ainda João Paulo Correia aos restantes deputados da Comissão da Habitação. “É uma das medidas para a qual tem de ser criado um regime em forma de lei depois de ser aprovada a Lei de Bases da Habitação”.



Os socialistas também estão recetivos à proposta do BE no sentido de permitir que os fiadores não tenham condições mais desfavoráveis em situação de incumprimento do crédito, o que “vai ter o voto favorável do PS”, garantiu João Paulo Correia.



A nova versão do PS à Lei de Bases da Habitação inclui medidas que também são defendidas pelo PSD, designadamente em matéria de subsídio de renda para famílias monoparentais ou numerosas em situação de especial vulnerabilidade e, segundo enfatizaram os socialistas ao apresentar as alterações de última hora, “foi feito um esforço para a lei ser o mais abrangente possível, analisando-se também as propostas do PSD e do CDS”.



Embora não tendo uma proposta própria para a Lei de Bases da Habitação, o PSD é sensível a matérias que estão à mesa, como as casas há muito tempo devolutas devido a problemas entre herdeiros desavindos, e afirma ter ideias próprias de legislação específica para desbloquear processos de venda destes imóveis.



“Ficou claro que o PS entendeu-se com o PCP e o BE, o que não tem mal nenhum. Mas nós temos de analisar com atenção este monte de alterações do PS para ver se conflituam com o que pensamos”, advertiu o deputado social-democrata António Costa Silva, frisando que “uma lei de bases não deve ser demasiado regulamentada ou estar ideologicamente presa, mas alargar as linhas de pensamento para poder servir Governos futuros”.



O deputado centrista Álvaro Castelo Branco fez notar que “não foi acolhida nenhuma proposta do CDS”, e continua a defender que a lei deve incluir nos princípios gerais que “o Estado é o único garante do direito à habitação”, em vez de “principal”. A votação dos três diplomas (do PS, PCP e BE) prossegue a 11 de junho, e para a deputada Helena Roseta, que mobilizou a entrada do projeto na Assembleia da República, o importante é que a lei reúna consensos “e seja um passo em frente para Portugal”.