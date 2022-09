Conselho de Administração da TAP fala em “mal-entendido” no caso dos prémios e promete transparência

O Ministério das Infraestruturas e da Habitação, os administradores nomeados pelo Estado e a Comissão Executiva da TAP chegaram este sábado a um entendimento — que permitirá tornar a política de distribuição de prémios da empresa mais transparente.

O anúncio é feito pelo Ministro das Infraestruturas e da Habitação Pedro Nuno Santos, e partilhado através da sua página pessoal no Facebook, que assim põe um ponto final na crise que opunha o Governo à comissão executiva da TAP, liderada por Antonoaldo Neves. Afinal verificou-se “um mal entendido” na reunião do Conselho de Administração de março deste ano, onde foi discutido “o modelo de avaliação de desempenho e avaliação dos colaboradores”.

De acordo com o comunicado do Conselho de Administração agora publicado, decidiu-se que a distribuição dos prémios não seria feita “com base na componente 'resultados da empresa'”, conforme havia sido recomendado pelos “administradores indicados pela Parpública”. Assim sendo, expressam agora, a Comissão Executiva “aprovou uma distribuição de prémios por um conjunto de colaboradores, não aplicando a componente 'resultados da empresa' conforme a referida recomendação”. Ainda assim, fê-lo sem informar a administração sobre quem e com que valores iam ser remunerados os 180 trabalhadores que foram depois premiados. Reforçam ainda que “a comissão executiva não recebeu qualquer prémio ou remuneração variável, matéria aliás da exclusiva competência da comissão de vencimentos”.

Após o escândalo crescente em torno das remunerações na empresa, que instalou uma guerra total entre administradores executivos e não executivos, o Conselho de Administração admite que é necessário “melhorar a articulação relativamente a esta matéria, promovendo “a criação no seio do Conselho de Administração de um Comité de Recursos Humanos”. Este será presidido pelo Presidente da Comissão Executiva “e com atribuições e competências similares às Comissões de Estratégia e de Auditoria e Matérias Financeiras já existentes”.

Da proposta de orçamento anual fará também parte um ponto em que a Comissão Executiva definirá “um montante total máximo dos prémios a serem distribuídos em cada ano”. O comunicado termina com a intenção de se elaborar “um plano de possível participação nos lucros para cada grupo de trabalhadores da TAP”, adiantando-se já que este terá “em consideração a realidade atual de cada grupo”.

Leia abaixo, na íntegra, o comunicado do Conselho de Administração da TAP.