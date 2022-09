Google alerta Trump. Sanções à Huawei põem em risco a segurança nacional

A Google lançou o alerta diretamente à administração Trump: Se os Estados Unidos avançarem com as restrições à chinesa Huawei, a segurança nacional fica em risco, diz o jornal Financial Times na sua edição de hoje, adiantando que a tecnológica norte-americana já pediu para ficar isenta das sanções.

A Google está especialmente preocupada por deixar de poder fazer atualizações do sistema Android nos telemóveis da Huawei, o que levará a empresa chinesa a desenvolver as suas próprias versões de software e deixa o sistema mais vulnerável a riscos e ataques.A empresa argumenta mesmo que os EUA arriscam-se a ver no mercado dois tipos de sistema Android em operação, "a versão genuína e um híbrido", diz uma pessoa próxima desta negociação citada pelo jornal inglês.

Com base no receios de que o equipamento de telecomunicações vendido pela Huawei seja usado pelo governo de Pequim para ataques hacker, os EUA colocaram recentemente a marca chinesa na sua lista negra, proibindo a venda dos seus equipamentos e a instalação da rede 5G nos Estados Unidos, assim como a compra de equipamentos a fornecedores sediados no país.

Donald Trump deu, entretanto, três meses para as empresas norte-americanas continuarem a trabalhar com os chineses, adiando assim até agosto a proibição de venda de tecnologia à China. Mas a Google tem pressionado o governo norte-americano para uma extensão deste período de três meses ou para ficar isenta dessas sanções. E, agora, vem argumentar que a própria medida de defesa imposta pelos EUA tem associados os mesmos perigos que procura combater..

Na reação às restrições impostas pelos EUA, a Huawei já disse estar preparada para desenvolver rapidamente o seu próprio sistema alternativo. E esta semana, durante um encontro entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o homólogo da China, Xi Jinping, a Huawei e a empresa de telecomunicações russa MTS assinaram um acordo para os chineses desenvolverem a rede 5G na Rússia.