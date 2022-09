Exportações de bens crescem 3,2%. Importações sobem 10,9%

Em Abril, as exportações de bens cresceram 3,2% face a período homólogo, abaixo dos 4,6% registados no mês anterior. Já as importações deram um salto de 10,9%, ficando também abaixo dos 11,3% registados em março. O INE- Instituto Nacional de Estatística sublinha que estas percentagens indicam uma desaceleração em abril, comparativamente a março, mas que os números podem ter sido influenciados pelo efeito Páscoa, que este ano foi mais tarde.

Para o trimestre terminado em abril de 2019, as exportações e as importações de bens aumentaram, respetivamente, 4,4% e 11,3% face a período homólogo. Feitas as contas, o défice da balança comercial de bens atingiu 1 802 milhões de euros em abril, o que representa um aumento de 516 milhões de euros face ao mês homólogo de 2018. Excluindo os Combustíveis e lubrificantes, a balança comercial atingiu um saldo negativo de 1 337 milhões de euros, mais 334 milhões de euros que um ano antes.

No caso dos combustíveis e lubrificantes, que viram as importações disparar 19,1%, o INE admite que este salto "poderá estar relacionado com a greve dos motoristas de matérias perigosas, registando-se um aumento das aquisições a Espanha".

As Estatísticas do Comércio Internacional destacam "o aumento das exportações e das importações de material de transporte", que atingiram os 11,6% e os 24,7%, respetivamente. Referem, também, que excluindo o item combustíveis e lubrificantes, as exportações aumentaram 4,7%, enquanto as importações subiram 9,9%.

Por destinos, o protagonismo das exportações lusas em abril foi para a Holanda (+28,4%) e para Itália (+23,8%). Relativamente aos fornecedores, o INE refere os aumentos de 20,6% nas importações da Alemanha, 7,4% de Espanha e 245% dos Estados Unidos

