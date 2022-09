Ministro das Infraestruturas reúne-se esta sexta-feira com administradores da TAP

O Ministério das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, vai reunir-se esta sexta-feira com representantes do Estado no conselho de administração da TAP, avança o “Jornal de Negócios”.

Em causa está a distribuição de prémios a um grupo de trabalhadores da transportadora aérea portuguesa em ano de prejuízos, uma prática que o Executivo de António Costa não viu com bons olhos, nomeadamente porque os administradores da companhia não respeitaram o dever de informação.

Tal como o Expresso avançou esta tarde, o Governo solicitou a convocatória, com carácter de urgência, de uma reunião do conselho de administração para esclarecer a situação, que foi assim agendada para sexta-feira.

Num comunicado divulgado esta quinta-feira, o ministério de das Infraestruturas afirmou que a decisão de pagar os prémios – prática que a comissão executiva da companhia diz que quer manter – foi tomada à revelia do Governo e dos representantes do Estado no conselho de Administração da TAP, considerando que esta atitude constitui “uma quebra da relação de confiança entre a comissão executiva e o maior acionista da TAP, o Estado português”.