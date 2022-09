BCE discutiu mais estímulos se a situação se agravar

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu esta quinta-feira por unanimidade prolongar até ao primeiro semestre de 2020 o período em que não mexe nas taxas diretoras, mas na discussão realizada manifestaram-se diversas posições a favor de medidas ainda mais "acomodativas", disse Mario Draghi na conferência de imprensa realizada em Vilnius, na Lituânia.

O italiano que preside ao BCE adiantou que "alguns" membros defenderam a possibilidade de um corte nas taxas (que estão em mínimos históricos) e que "outros" avançaram com a possibilidade de reiniciar o programa de compra de ativos (que foi descontinuado em dezembro passado). "Outros" ainda defenderam um prolongamento da 'pausa' ainda maior, para além do primeiro semestre do próximo ano. O presidente do BCE chamou a este debate "uma discussão mais granular".

Draghi sublinhou que o consenso na reunião se formou em torno do prolongamento acordado (de mais seis meses de 'pausa') e na determinação de "agir no caso de contingências adversas". Contudo, a relação entre estas circunstâncias e as medidas possíveis não foram discutidas em concreto.

Riscos mais elevados e revisão em baixa do crescimento em 2020

O prolongamento da 'pausa' por mais seis meses e a manifestação de posições a favor de mais estímulos revela que os banqueiros centrais do euro estão preocupados com o crescimento dos riscos.

Draghi sublinhou, na conferência de imprensa, que o quadro de riscos é atualmente mais grave do que em março, quando analisaram as projeções macroeconómicas. Citou a escalada na guerra comercial e a evolução no Brexit. A "esperança" que havia em março de um Brexit menos duro e de um acordo entre os Estados Unidos e a China reduziu-se, sublinhou o presidente do BCE.

Adiantou ainda que o BCE tem de "estar preparado", tendo em conta que os sinais do mercado apontam para uma situação que não afeta apenas o comércio mundial, mas que tem uma dimensão mais ampla, abrangendo "todo o quadro multilateral" em que o mundo tem vivido desde o pós-guerra. Os mercados - sublinhou Draghi - estão já a descontar "algo" muito pior do que apenas uma guerra comercial.

Apesar da aceleração do crescimento no primeiro trimestre deste ano na zona euro (em cadeia, subiu de 0,2% no último trimestre de 2018 para 0,4% entre janeiro e março de 2019), Draghi sublinhou que o crescimento "deverá ser mais fraco no segundo e terceiro trimestres".. Nas novas projeções macroeconómicas, apresentadas esta quinta-feira, o BCE reviu em alta o crescimento para 2019 (de 1,1% para 1,2%), mas cortou duas décimas na projeção para o próximo ano (de 1,6% para 1,4%). Também, na projeção de inflação para 2020, o BCE aponta, agora, para 1,4%, uma décima menos do que previa em março.

No entanto, Draghi salientou que para o BCE não há probabilidade de deflação e que é baixa a probabilidade de recessão na zona euro.