Seguradora do Montepio ameaça com tribunais se for condenada pela Concorrência

A seguradora do Grupo Montepio admite ir para os tribunais caso seja condenada pela Autoridade da Concorrência na investigação ao alegado cartel dos seguros. A via do contencioso assumida pela Lusitania é contrária à posição assumida pela Fidelidade, Multicare e Seguradoras Unidas, que chegaram a acordo com a entidade, o que evita a ida para a justiça. Uma decisão que é tomada quando está a prolongar-se no tempo a eleição da nova administração da companhia seguradora.

“Não nos é possível excluir a possibilidade de vir a ser proferida uma decisão condenatória. Em tal eventualidade haverá lugar a um recurso jurisdicional para o Tribunal de Concorrência, Regulação e Supervisão e, da decisão deste, para o Tribunal da Relação de Lisboa, perante os quais a Lusitania terá de novo a possibilidade de invocar os seus argumentos”, comenta a companhia no relatório e contas relativo a 2018.

A Lusitania – que voltou a apresentar um prejuízo, de 6,2 milhões de euros, em 2018 – é uma das cinco seguradoras que foram acusadas pela Autoridade da Concorrência, através da chamada nota de ilicitude, por conta de um cartel no segmento dos seguros contratados por grandes clientes empresariais nos sub-ramos acidentes de trabalho, saúde e automóvel. “A resposta da Lusitania à nota de ilicitude questiona a interpretação feita pela Autoridade da Concorrência, visando obter o arquivamento do processo e consideramos que a Lusitania tem argumentos sólidos para obter tal resultado”, continua a seguradora.

Sem poder estimar coima

“Este ilícito é sancionado por uma coima que pode atingir um limite abstrato máximo de 10% do volume de negócios da empresa infratora no exercício anterior ao do ano em que a decisão sancionadora é tomada”, assume a Lusitania no seu relatório e contas, no capítulo em que menciona os passivos contingentes.

Contudo, não tem uma estimativa sobre a eventual coima, “considerando a especificidade do processo, o número muito reduzido de decisões de aplicação de coimas que podem ser considerados relevantes para efeitos de previsão, bem como a falta de clareza e previsibilidade na prática da Autoridade da Concorrência que resulta dessas decisões e da interpretação das linhas de orientação aprovadas nesta matéria”. Assim, “existe o risco de a entidade vir a ser condenada no âmbito deste processo por um montante com impacto ao nível das demonstrações financeiras, mas que a esta data não é possível estimar”.

Detida pela Montepio Geral - Associação Mutualista, a Lusitania, que tem um quadro com 502 trabalhadores, é a única das companhias visadas pela Concorrência que está a assumir, claramente, a via judicial na resposta à acusação de cartel.

A Seguradoras Unidas (Tranquilidade e Açoreana) foi quem denunciou o acordo entre as companhias e, por isso, beneficiou da dispensa total da coima. A Fidelidade e a sua Multicare chegaram a um entendimento: admitiram as irregularidades, pagaram uma coima de 12 milhões, abaixo dos 10% de volume de negócios, e abdicaram de ir para os tribunais. A Zurich Insurance não tomou ainda uma posição, pelo que continua, tal como a seguradora do Montepio, sob investigação pela autoridade liderada por Margarida Matos Rosa.

tiago petinga/lusa

Escolha de nova administração adiada. Novamente

Este tema apanha a companhia de seguros, presidida por Eduardo Farinha e com Fernando Nogueira como líder executivo, em mudança. A nova administração, para cumprir o mandato entre 2019 e 2022, continua por eleger. Devia ter sido escolhida no final de março, mas a assembleia-geral eletiva foi adiada para 8 de maio. Não se realizou.

“Informam-se os senhores acionistas que, a assembleia geral na sessão de continuação dos trabalhos convocada para reunir às 15:00 horas, do passado dia 08 de maio, deliberou, no seguimento da proposta apresentada pelo representante do acionista maioritário, Montepio Seguros, SGPS, S.A., e por 97,71% dos votos expressos, suspender novamente os trabalhos e marcar continuação dos mesmos numa nova sessão, para discussão e deliberação das matérias constantes nos pontos seis e sete, a realizar no próximo dia 26 de junho, pelas 15:00 horas”, indica um aviso publicado pela empresa. Num desses pontos está a eleição dos órgãos sociais para o próximo triénio.

Ou seja, só haverá escolha da administração a 26 de junho.

Eduardo Farinha é o presidente do conselho de administração da companhia. Só que este é um dos antigos gestores da Caixa Económica Montepio Geral (hoje Banco Montepio) que foi condenado pelo Banco de Portugal por alegadas irregularidades praticadas pela administração liderada por António Tomás Correia. E a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) já avisou que iria tirar consequências do processo contraordenacional (que os antigos gestores vão contestar em tribunal) na avaliação da adequação dos gestores. Ainda não há novidades.