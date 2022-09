Juros da dívida em novo mínimo histórico

As taxas das obrigações do Tesouro a 5 e 10 anos caíram esta quarta-feira no mercado secundário para novos mínimos históricos e aproximam-se dos juros registados para as obrigações espanholas.

No prazo mais longo, os juros (yields) desceram, pela primeira vez, abaixo de 0,7%, situando-se na sessão da tarde em 0,668%, já muito próximo da taxa de 0,635% registada para as obrigações espanholas.

A 5 anos, as taxas desceram, pela primeira vez, para -0,08%. Estas taxas estão abaixo de zero por cento deste 27 de maio.

O movimento de mínimos verifica-se, também, nas taxas das obrigações alemãs, que servem de referência na zona euro. A 10 anos, desceram para -0,230%, um mínimo em terreno negativo.

Apesar da Comissão Europeia ter avisado esta quarta-feira Itália de que se justifica a abertura de um Procedimento por Défice Excessivo, as taxas das obrigações transalpinas continuaram a descer no prazo a 10 anos. Estão há quatro sessões a cair. No final de maio fecharam perto de 2,7%, e agora estão baixo de 2,5%.