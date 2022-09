Família Amorim vende 3,46% da Corticeira e encaixa 43,7 milhões de euros

A Investmark Holdings, controlada pela família Amorim, vendeu 4.600.000 ações representativas de 3,46% do capital social da Corticeira Amorim, por 43,7 milhões de euros, foi esta quarta-feira anunciado.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Investmark Holdings [...] informa ter concluído com sucesso a venda de 4.600.000 ações representativas de 3,46% do capital social da Corticeira Amorim, SGPS, S.A., em execução da Oferta Particular comunicada em 4 de junho de 2019".

A contrapartida total da operação "ascende a 43.700.000,00 euros, correspondente a um preço por ação de 9,50 euros".

De acordo com o comunicado, "a oferta e a correspondente venda de ações foi exclusivamente dirigida e executada junto de investidores profissionais fora dos EUA [...] e dentro dos EUA apenas a investidores institucionais qualificados".

A liquidação da oferta decorrerá na sexta-feira, com a entrega das ações e o pagamento do preço (ou a transmissão das ações em bolsa).

Na sequência desta operação, a Investmark Holdings passará a deter uma participação de 10,32% no capital social da Corticeira Amorim.

A Investmark Holdings, que detinha 13,78% do capital social da Corticeira Amorim, anunciou na terça-feira que iria avançar com uma Oferta Particular de Venda para alienar até 4.600.000 ações representativas de até 3,46% do capital da corticeira.

As ações da Corticeira Amorim seguiam esta quarta-feira pelas 09:15, a cair 0,20% para 10,16 euros, na bolsa de Lisboa.