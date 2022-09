Christine Lagarde (FMI): “Pôr fim à guerra comercial é a prioridade imediata”

A guerra comercial é o risco mais perigoso para a economia mundial no segundo semestre do ano. “Pôr fim às tensões comerciais é a prioridade imediata”, disse esta quarta-feira Christine Lagarde, a presidente do Fundo Monetário Internacional (FMI).

A francesa apresentou o documento de análise da conjuntura e de recomendações para a reunião ministerial e de governadores centrais do G20 que se vai realizar no sábado e domingo no Japão. Trata-se da primeira reunião de alto nível do ano antes da cimeira de chefes de Estado e de governos do G20 a 28 e 29 deste mês, em relação à qual se tem alimentado a expetativa de que Trump e Xi Jinping se reúnam e cheguem a um entendimento.

As tensões comerciais associadas a um cenário de Brexit sem acordo, cada vez mais provável, podem frustrar uma aceleração da economia mundial no resto do ano e deitar por água abaixo “os sinais de estabilização que se estão a observar”, refere o documento. Os técnicos do Fundo admitem a possibilidade do abrandamento económico já ter chegado ao seu ponto mais baixo. Uma escalada na guerra comercial e uma saída caótica do Reino Unido da União Europeia na segunda parte do ano deitariam por terra a esperança de uma aceleração.

A guerra comercial é um problema ainda mais grave para 2020. Uma simulação por parte do FMI sobre os impactos da guerra comercial iniciada em 2018 e da escalada já prevista projeta um rombo de 0,5% do Produto Interno Bruto mundial no próximo ano. Um corte no crescimento de €410 mil milhões, o equivalente a ‘limpar’ o Irão ou a Áustria do mapa económico.

O apelo de Lagarde surge no dia em que se anunciou que o secretário do Tesouro norte-americano e o governador do Banco Popular da China deverão reunir-se este fim de semana à margem da reunião do G20. Será a primeira reunião de alto nível desde que Trump rompeu com a trégua com a China. Esta quarta-feira realizou-se, também, a primeira reunião em Washington entre o México e os EUA para discussão da decisão da Administração Trump em avançar com taxas aduaneiras de 5% a partir de 10 de maio sobre importações vindas do vizinho do sul. Trump declarou que houve progressos, mas "ainda não significativos". Por seu lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros mexicano, que lidera a delegação, afirmou-se "otimista".

Bancos Centrais e governos podem ter de dar mais estímulos

“Se o crescimento desapontar, os decisores têm de estar prontos para reagir”, diz o FMI. E têm de fazê-lo “de um modo sincronizado” à escala internacional no plano monetário e orçamental.

A política monetária de estímulos pode até ter de ser reforçada. O FMI elogia os bancos centrais por terem “apropriadamente” abandonado o processo de normalização da política monetária, ou seja, de reduzir os estímulos. E condena qualquer orientação no sentido de “retirar apressadamente as políticas de apoio”.

No plano orçamental, as economias com “substancial” folga (como a Alemanha, Austrália e Coreia do Sul) e as que dispõem de “alguma” margem de manobra (como África do Sul, Canadá, China, Estados Unidos, Indonésia, Japão, México, Rússia, Reino Unido) devem usar essa possibilidade para estimular a economia no caso dos riscos se materializarem.