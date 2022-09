Inflação na zona euro cai para 1,2%. Pressão sobre Draghi aumenta

A inflação na zona euro caiu de 1,7% em abril para 1,2% em maio, o nível mais baixo desde abril de 2018, segundo a estimativa rápida do Eurostat divulgada esta terça-feira. Trata-se da variação homóloga, em relação ao mesmo mês do ano anterior. Esta primeira estimativa ficou abaixo das previsões dos analistas que apontavam para 1,3%

Sem as componentes mais voláteis do índice, a inflação subjacente caiu de 1,3% em abril para 0,8% em maio, de acordo com as primeiras previsões do organismo de estatística da União Europeia. Esta estimativa ficou, também, abaixo das previsões dos analistas que avançavam com 1%. A pressão desinflacionista do preço do barril de petróleo de Brent – que caiu 14% em maio – faz-se sentir sobre a componente dos preços da energia no índice. A inflação na componente de energia desceu de 1,3% em abril para 1% em maio. Na inflação subjacente são excluídas as componentes da energia, alimentação, álcool e tabaco.

Depois de uma subida da inflação de 1,4% em janeiro para 1,7% em abril, a inversão atual da trajectória ascendente aumenta a pressão sobre o Banco Central Europeu (BCE) para que amplie a política monetária de estímulos.

Os banqueiros centrais do euro reúnem-se na quinta-feira e poderão ser obrigados a dar sinais de que terão de ampliar as medidas de estímulos que ainda mantêm, depois da descontinuação do programa de aquisição de dívida (conhecido por quantitative easing, QE no acrónimo) em dezembro do ano passado.

Na reunião de março, o BCE comprometeu-se a não mexer nas taxas directoras até final deste ano e manteve o programa de reinvestimentos das amortizações das obrigações que vão vencendo. Para a dívida portuguesa, a continuação desse plano de reinvestimentos já significou em 2019 a aquisição de mais de 2 mil milhões de euros, segundo o Commerzbank, que aponta Portugal como o mais beneficiado, considerando que “as compras líquidas constantes são estruturais”.

O BCE decidiu, também na reunião de março, o lançamento a partir de setembro de uma terceira série da linha de empréstimos aos bancos designada pelo acrónimo TLTRO (operações de refinanciamento de prazo alargado direccionadas ao apoio de crédito bancário à economia real), cujos detalhes se espera que avance na quinta-feira.

BCE pode ser obrigado a ampliar estímulos

Num contexto em que as perspectivas de inflação estão em 1,5% para 2020 e 1,6% em 2021, bem longe do objectivo de 2%, segundo o último inquérito divulgado pelo BCE, e em que as expectativas de inflação nos 5 anos seguintes a 2024 desceram para 1,25%, os decisores de política monetária poderão ver-se obrigados a ter de ampliar as medidas de estímulos. Mario Draghi, o presidente do BCE que acaba o mandato no final de outubro, está mais pressionado do que nunca, admitem os analistas.

“A probabilidade de uma recessão iminente na zona euro subiu mecanicamente depois da escalada proteccionista da Administração Trump contra a China e o México em maio”, refere-nos Eric Dor, director de Estudos Económicos do IESEG em Paris e Lille. Segundo o economista, o BCE poderá ser obrigado a dar a indicação de que não mexe nas taxas directoras para além do final deste ano e que poderá ter de regressar ao QE. O próprio objectivo de 2% poderá ser flexibilizado, permitindo temporariamente uma meta superior a 2%, tema que pode vir a ser discutido no Fórum do BCE que se realiza em Sintra de 17 a 19 de junho.

Austrália desce taxa diretora

O primeiro sinal de que os riscos crescentes na conjuntura mundial poderão obrigar os bancos centrais a ampliar os estímulos monetários veio da Austrália. Esta terça-feira, o Banco da Reserva da Austrália decidiu cortar a taxa directora em 25 pontos-base (0,25 pontos percentuais), baixando-a de 1,5% para 1,25%. É o primeiro corte na taxa desde 2016. Ele sinaliza que o banco central australiano não quer que a economia derrape acabando com um recorde de 28 anos consecutivos em expansão.

Nos Estados Unidos, o presidente do Banco da Reserva Federal de St. Louis foi o primeiro dos banqueiros centrais norte-americanos a admitir que "pode ser necessário em breve" proceder a um corte nas taxas diretoras. No mercado de futuros, as probabilidades apontam para um primeiro corte de 25 pontos-base já na reunião da Reserva Federal a 31 de julho e de um segundo de mais 25 pontos-base na reunião de 30 de outubro.