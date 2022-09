Chieko Asakawa: “Uso toda a tecnologia que me permite ser independente”

Chieko Asakawa, 61 anos, investigadora da IBM, que digitalizou o Braille nos anos 80, está em Pittsburgh, na Pensilvânia, a poucas horas de partir para Lisboa, quando atende o telefone ao Expresso. Cega desde os 14 anos, depois de um acidente numa piscina, a investigadora japonesa mostra-se descontraída: o aeroporto de partida está equipado com a sua última tecnologia, capaz de conduzir invisuais nos ambientes mais difíceis. O Navcog, assim se chama a tecnologia, é um entre vários projetos patenteados de Chieko Asakawa, que tem recebido distinções e prémios de diferentes governos ao longo da carreira. Convidada a participar na conferência “Think Summit Lisboa”, a oradora falou sobre tecnologia e inteligência artificial e abordou um dos seus últimos protótipos para aumentar a mobilidade dos cegos: uma mala de viagem com GPS e comandos por voz.

Ficou cega aos 14 anos, numa fase tão importante como a adolescência. Quais foram os maiores desafios que sentiu na altura?

Foram tempos muito duros. Não fazia ideia do que um cego podia fazer para ter uma vida independente. Na altura não havia informação sobre como poderia estudar, que trabalhos havia disponíveis. Não conseguia ler, não podia ir sozinha para qualquer sítio. Eu tinha o sonho de ser atleta olímpica.

Mesmo depois do acidente?

Gostava de todo o tipo de desportos. Bati com o olho esquerdo numa piscina, aos 11 anos, e fui perdendo a visão até cegar totalmente, com 14. Custava-me aceitar que não tinha futuro, mas há sempre oportunidades. Dois anos mais tarde inscrevi-me na escola para aprender Braille. Queria também ser atleta, mas quando terminei o ensino secundário fui tirar o curso de Literatura Inglesa.

Porquê?

Enquanto adolescente que ficou cega, foi extremamente difícil mudar a forma como estudava. Estava habituada a ler, a usar os meus olhos, e de repente tive de aprender Braille. Era muito complicado em japonês, o inglês era bastante mais fácil.

Foi graças a essa decisão que começou o seu percurso como investigadora...

Depois do curso fui para uma escola para cegos, de Engenharia Informática. Se conseguisse o diploma, poderia trabalhar como engenheira. A tecnologia não existia: não havia sensores de voz nem de Braille. Tivemos de aprender a trabalhar num computador sem usar os olhos. Foi assim que comecei a digitalização. O Braille era apenas papel, não envolvia qualquer tecnologia. Aos cegos estavam apenas destinados alguns audiolivros e uma bengala ou um cão-guia. Sempre tive medo de cães [risos].

Nessa altura vivia em Osaca?

Em 1985 entrei para a IBM e mudei-me para Tóquio, para trabalhar no projeto de digitalização do Braille. Hoje temos a internet acessível em qualquer ponto. Na altura nem sequer existia. Foi preciso inventar um sistema de criação de Braille num teclado vulgar de um computador, escrever um dicionário e traduzi-lo. Quando chegamos ao fim, tínhamos 500 volumes, cada um com mil páginas. Era simplesmente impossível transportar, daí termos criado um sistema para partilhar esses dados, nos anos 90.

Costuma dizer que o acesso à informação e a mobilidade são os grandes obstáculos dos cegos. De que forma é que nessa altura contornava essas dificuldades?

Através de uma tecnologia, hoje muito simples, na altura inovadora: um browser de voz para navegar na internet, chamado “Home Page Reader” [HPR], que desenvolvi e foi patenteado em 1997. Primeiro em japonês, mas rapidamente foi traduzido e alargou-se às principais línguas utilizadas na internet. Uma ideia simples que facilitou muito o uso da internet por um cego.

Hoje, a informação é volátil e corre depressa. O facto de ser cega ajudou-a a desenvolver capacidades para criar sistemas que facilitassem o acesso à informação?

Comecei a dedicar-me às tecnologias de acesso à informação quando terminou o projeto HPR, da IBM. Queria trabalhar em informação e acessibilidade, mas, de certa forma, estive à espera, porque a tecnologia não existia, não havia infraestruturas. Em 2008, quando os smartphones começaram a ganhar popularidade, achei que era tempo de me dedicar à acessibilidade. Já tinha feito alguns protótipos, mas em 2014 começámos o Navcog.

Como é que funciona?

É um assistente cognitivo. Usa um mapa e um sistema de localização através de impressões digitais. Uma coisa é estar sentado à frente de um computador e navegar, outra é fazê-lo na vida real. O Navcog é uma forma de compensar falhas ou deficiências físicas, neste caso de um cego. A ideia é que alguém entre, por exemplo, no aeroporto de Lisboa e consiga chegar sozinho à porta de embarque, ir aos locais de interesse...

Que tipo de equipamentos exige que sejam instalados nas infraestruturas?

Em Pittsburgh, de onde vou voar para Lisboa, há sensores de bluetooth a cada dez metros que permitem construir um mapa indoor. O problema das aplicações mais conhecidas é a falta de precisão. Foi o nosso grande desafio ao desenvolver esta tecnologia: ter uma margem de erro não superior a um ou dois metros. A informação recolhida é adicionada à aplicação e permite a edição dos mapas, cujos dados vão aumentando à medida que a informação é introduzida pelos utilizadores. A aplicação pode ser descarregada gratuitamente.

É a primeira vez que vem a Lisboa?

Estive duas vezes em Portugal, uma de férias e outra, há quatro anos, numa conferência.

A sua conferência é sobre inteligência artificial aplicada à acessibilidade. Quais vão ser as novidades desta tecnologia nos próximos tempos?

A inteligência artificial permite aos cegos ver e explorar o mundo. As pessoas veem o mundo com um contexto associado, o que lhes permite ter informação mais exata sobre um determinado lugar ou coisa. Esse contexto pode ser dado a um cego através da tecnologia, ligando-a ao conhecimento e utilizando a internet e a localização. O Navcog ainda está em desenvolvimento.

Vivemos numa era de grande mobilidade. Sente o mesmo em relação aos invisuais? A sociedade está desperta para as suas necessidades num mundo onde a informação é cada vez mais rápida e voraz? E os governos?

Tem sido um caminho duro. Muitos estudantes, investigadores e cientistas estão empenhados em encontrar soluções novas para a mobilidade para os cegos. Julgo que estamos no momento de dar um passo no sentido da implementação social da tecnologia.

E no seu dia a dia?

Há cada vez mais tecnologia aberta que é usada pelos cegos. Alguns não fornecem navegação exata, mas pelo menos temos uma noção do local onde nos encontramos. E tivemos sempre a Uber ou outras plataformas do género que ajudam muito a comunidade cega. Se tiver um smartphone, posso ter um carro. Eu uso toda a tecnologia que me pode tornar independente.

E sente-se independente?

Quando vim para os Estados Unidos ainda não havia Uber, era tudo mais difícil de alcançar [risos]. Hoje tornou-se bem mais simples. Viajo muito, ando em voos domésticos e internacionais, passo muito tempo em aeroportos.

Perfil: Chieko Asakawa

Nasceu em Osaca, no Japão, em 1958. Aos 14 anos ficou cega depois de ter batido com o olho esquerdo numa piscina. Formada em Literatura Inglesa, licenciou-se também em Engenharia Informática e começou a trabalhar na IBM, em 1985, no projeto de digitalização do Braille e no desenvolvimento de um sistema de partilha de informação para invisuais. Foi ela que inventou o primeiro browser com voz, uma tecnologia que seria depois adaptada pela IBM com a designação “Home Page Reader”. A viver nos EUA desde 2014, para onde se mudou dez anos depois de ter feito um doutoramento na Universidade de Tóquio, Chieko Asakawa tem centrado as suas investigações na área da inteligência artificial. Ao longo da carreira tem recebido várias distinções e prémios de diferentes governos, incluindo do Japão, em 1999 e 2011. Costuma recordar as dificuldades que teve quando ficou cega. Era habitual pedir aos irmãos para lhe lerem os textos enquanto ela escrevia em Braille.

Até onde vai a inteligência artificial?

Debate contou com dois investigadores da IBM. Segurança e proteção de dados pessoais é o grande desafio da IA

Sam Lightstone, um investigador da IBM, mostra duas fotografias da 5ª Avenida, em Nova Iorque. Não fossem a preto e branco, poucos diriam que as imagens estão separadas por apenas 13 anos: uma rua cheia de carroças e cavalos, na primeira, a mesma rua cheia de automóveis, na segunda. “Conseguem ver algum cavalo?”, pergunta ao auditório, como se exibisse uma página ilustrada da série “Onde Está o Wally?”. As imagens são a síntese do que o trouxe pela primeira vez a Portugal: evolução. “Tão rápida que mal nos apercebemos”, disse na sua intervenção no Think Summit, que decorreu em Lisboa, na passada quinta-feira.

“Em 13 anos, que disrupção. Pensando nas inovações da história, desde a invenção da máquina a vapor, em 1776, nada teve o impacto que a inteligência artificial está a ter na sociedade”, diz ao Expresso, enumerando exemplos: “Antibióticos? Transístor? Lâmpada elétrica?” Sam precisou de desenhar um círculo amarelo para assinalar o cavalo na segunda foto, tal o número de carros e pessoas enquadrados na imagem, tirada num domingo de sol. Mas a história das fotografias do século XIX serviu apenas como metáfora para chegar a uma conclusão simples: ninguém sabe ao certo o impacto da inteligência artificial (IA).

“Quando o motor a vapor foi inventado as pessoas não faziam ideia da transformação que estava a ocorrer”, disse Lightstone durante a sua intervenção. “Ninguém sabe até onde vão os impactos da IA, ou se seremos capazes de criar uma superinteligência, semelhante ou melhor do que a nossa.” Uma coisa parece certa, para este especialista em dados da IBM “as empresas têm de alinhar nesta mudança sob pena de perderem o comboio”. É aqui que se levantam os maiores problemas. Uma tecnologia cujo impacto não se pode medir tem riscos e incertezas, sobretudo quando essa tecnologia se baseia na recolha e tratamento de dados. “Toda a inteligência artificial funciona através de dados, que devem estar disponíveis e seguros. Por isso o foco da indústria tem sido a segurança, os métodos de encriptação, os esquemas usados pelos hackers. A própria segurança é feita com recurso a IA.”

Para o presidente da IBM, a ideia de inteligência artificial é “tirar partido dos dados”. “São claramente a principal vantagem competitiva no mundo digital. Dados que estão a aumentar exponencialmente, que duplicam a cada dois anos. De certa forma estão descontrolados. A questão é saber o valor correto da informação que pode estar por trás desses dados”, disse António Raposo de Lima.

Convidada a participar no debate, Dulce Mota, presidente do Montepio, contou uma história recente, para exemplificar como a tecnologia pode estar ao serviço das pessoas. A banqueira estava de férias quando recebeu um telefonema de um número desconhecido para confirmar se “estava mesmo em Peniche”. “O cartão multibanco tinha acabado de ser utilizado na Austrália. Como eu tinha feito um levantamento em Lisboa pouco antes, decidiram cancelar-me o cartão porque era impossível ter sido eu. Isto chama-se serviço e tecnologia”, contou durante o debate, moderado por Clara de Sousa, da SIC, que contou com Carlos Gomes da Silva, presidente da comissão executiva da Galp, António Almeida Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Viseu, e Sofia Ferreira, country manager da Mundipharma Portugal.

À frente de um grupo líder mundial na inovação da indústria, Carlos Gomes da Silva, da Galp, recordou a implementação de um assistente virtual com IA — desenvolvido em parceria com a IBM — que revolucionou a prospeção e avaliação petrolífera no Brasil e que permitiu à empresa poupar milhões na operação. “Tínhamos de perfurar cinco vezes para ter sucesso.” Partindo do que já tinha sido desenvolvido para a indústria médica (usava algoritmos de IA), os investigadores avançaram com um projeto para reduzir a incerteza na avaliação exploratória de petróleo. “Estamos a falar de uma taxa de sucesso entre os 16% e 20%”, contou ao auditório, lembrando a reação da equipa à tecnologia. “Inicialmente foi de desconfiança, com medo de virem a ser substituídos. A verdade é que perceberam que era uma complementaridade ao seu trabalho humano. Hoje usam-na como uma ferramenta e contribuem para o algoritmo. Um furo custa entre 70 e 150 milhões de dólares.”

Almeida Rodrigues diz em tom de brincadeira que na sua cidade não vai “substituir as plantas por chips”. Diz que é preciso “humanizar a tecnologia” e que, no caso de Viseu, foi preciso “criar um ecossistema de inovação para melhorar a vida”. “No ano passado a cidade cresceu 1400 habitantes, tem atraído investimento e é considerada uma das referências no que respeita ao conceito de smart city”, disse o autarca da cidade que tem funcionado como um laboratório vivo: o município apresenta soluções inovadoras no tratamento de água e lançou um software para votar nos Orçamentos Participativos.