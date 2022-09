Onyria abre restaurante Monte Mar em Tróia e vai explorar mais unidades no complexo da Sonae

O grupo Onyria, proprietário do hotel da Quinta da Marinha, em Cascais, vai abrir em junho um restaurante da marca Monte Mar na marina de Tróia, com capacidade de 90 lugares no interior e 40 na esplanada. Além do restaurante Monte Mar, o grupo vai explorar mais negócios na área da restauração no empreendimento da Sonae Turismo.

A restauração está a assumir um peso crescente no negócio do grupo de hotelaria e golfe liderado pelo empresário José Carlos Pinto Coelho, que além do Hotel da Quinta da Marinha também detém o Onyria Palmares Golfe em Lagos, no Algarve.

Com a abertura do Monte Mar na península de Tróia, a rede de restaurantes do grupo Onyria especializada em peixe e mariscos passa a contar com quatro unidades - somando-se ao Monte Mar que existe em Cascais desde os anos 70, na estrada do Guincho, e aos dois mais recentes que abriram em Lisboa, na zona de Santos e no mercado Time Out no Cais do Sodré.

A par do novo restaurante Monte Mar na marina de Tróia, o grupo Onyria também passa a explorar o restaurante na praia Tróia-Mar junto ao complexo Aqualuz, além dos bares na Praia da Galé e no Bico das Lulas, por convite da Sonae Turismo, detentora do empreendimento turístico em Tróia.

"Tróia vai ser uma aposta grande do grupo", garante Maria Pinto Coelho, responsável do grupo Onyria pelo projeto de expansão em Tróia, chamando a atenção para a criação de postos de trabalho que esta operação envolve, e só a abertura do restaurante Monte Mar vai levar à contratação de 60 pessoas.

"Já somos reconhecidos em Cascais e em Lisboa, e Tróia é uma localização para um restaurante Monte Mar. Estamos sempre à procura de sítios únicos, e para nós a localização é um fator muito importante", refere Maria Pinto Coelho, frisando a importância do grupo Onyria "entrar em Tróia com esta bandeira e fazer parte do projeto da Sonae em revitalizar este destino extraordinário e colocá-lo onde devia estar".

O Monte Mar na marina de Tróia vai ser "um restaurante de verão, com uma carta que não será tão extensa mas onde vão estar presentes os pratos mais conhecidos, como a sapateira recheada, os mistos do mar ou os filetes de pescada com arroz de berbigão", adianta a responsável. "E nos outros projetos de apoio de praia, onde terá de haver mais massas e hamburgueres, também vamos ter na carta ameijoas ou camarões, algo que cheire a Monte Mar".

Segundo Maria Pinto Coelho, "a restauração é uma área bastente importante para o grupo, onde estamos a ter bons resultados e a ser reconhecidos", estando a Onyria a analisar oportunidades para a expansão dos restaurantes Monte mar em outras localizações.