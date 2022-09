Lisboa vai ter dois novos condomínios com habitação topo de gama

O mercado residencial topo de gama continua com um forte dinamismo em Lisboa, onde esta semana foram lançados dois condomínios, nas zonas da Estrela e das Amoreiras, que no seu conjunto totalizam 63 apartamentos e vão ficar concluídos no primeiro trimestre de 2021. Na Avenida Álvares Cabral, está a ser desenvolvido um empreendimento residencial com 19 apartamento(o Álvares Cabral Premium Apartments), que resulta da conversão de um antigo edifício de escritórios, e o Amoreiras Garden, num edifício com oito pisos na rua Sousa Pinto, vai integrar 44 apartamentos. Os dois novos condomínios têm oferta de apartamentos com piscina privativa.

