Avião da TAP que seguia do Porto para Zurique aterrar em Lisboa por problemas técnicos

Um avião Embraer da TAP que seguia este domingo do Porto para Zurique teve "problemas técnicos" e foi desviado do Porto para Lisboa devido à "baixa visibilidade" no aeroporto Francisco Sá Carneiro, segundo adianta fonte oficial da TAP, referindo que o voo com 106 passageiros aterrou em segurança no aeroporto da Portela.

O avião da TAP descolou pelas 7h29 do Aeroporto do Porto com destino a Zurique, mas devido a problemas "técnicos" pediu aterragem de emergência no aeroporto mais próximo que era o do Porto, mas devido "à baixa visibilidade", relacionada com o nevoeiro, o voo TP 922 voi redirecionado para Lisboa, onde aterrou às 9h17.

Segundo fonte da TAP, os 106 passageiros que deviam ter chegado hoje à Zurique (Suíça), pelas 10h40 (hora local), aterraram no Aeroporto de Lisboa pelas 09:h7 e que a aterragem decorreu "em segurança" e "normalmente".

"Os passageiros estão com uma equipa da TAP para encontrar soluções e alterativas de voos na TAP para chegarem a Zurique ainda hoje ou amanhã (segunda-feira) de amnhã", acrescentou a mesma fonte. Fonte aeronáutica também adiantou a tripulação não chegou a declarar emergência no ar.

O Aeroporto Sá Carneiro acionou hoje pelas 07h59 um "alerta nível 1 para uma aeronave com problemas elétricos" e que "pediu aterragem" na pista.Um funcionário da ANA -- Aeroportos adiantou à agência Lusa que houve condicionamentos nos voos durante toda a manhã devido ao nevoeiro, e devido às "alterações climatéricas, um voo da Easyjet, que devia ter aterrado pelas 08h30 no aeroporto Sá Carneiro, foi desviado para o aeroporto em Santiago de Compostela", no Norte de Espanha.

O "nevoeiro está a afetar os voos desde as 06h00 de hoje", avisou a mesma fonte, acrescentando que há "vários voos com atrasos".