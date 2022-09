Alerta nos mercados. Juros negativos e inversão de taxas dão sinais de crise

Os mercados financeiros estão neste momento com duas 'anomalias' que, para os especialistas, são vistas como sinais de uma nova crise - como uma recessão - e que se verificam em grande parte do G20, o grupo das maiores economias do mundo. Por um lado, os investidores em dívida pública dispõem-se a pagar para adquirir obrigações na Europa e no Japão, comprando títulos com taxas (yields) negativas. E, por outro lado, estão a exigir taxas mais elevadas para comprar dívida de curto prazo do que exigem por dívida de médio e longo prazo.

Dois sinais que significam que os investidores parecem estar a antecipar uma crise no horizonte. Correm a adquirir títulos aceitando taxas de remuneração cada vez mais negativas, como aconteceu esta semana na Alemanha e na Holanda fixando mínimos históricos, e exigem que os Estados paguem taxas mais elevadas por dívida de três meses a dois anos, de que o exemplo dos Estados Unidos na semana passada é o mais relevante. No caso americano, dizem as estatísticas, que quase sempre que esta inversão aconteceu, a economia entrou em recessão.

Os dados divulgados pela plataforma de mercado Tradeweb e pelo portal financeiro World Government Bonds ilustram bem esta situação que agitou os mercados financeiros no final de maio.

Quase metade da dívida da zona euro com juros negativos

Os juros negativos abrangiam em maio obrigações no valor de 10,5 biliões de dólares (€9,4 biliões) em todo o mundo, segundo os dados publicados pela plataforma de mercado Tradeweb na sexta-feira passada. Cerca de 40% desse valor diz respeito a economias da zona euro, onde só Chipre, Grécia e Itália não registam taxas negativas em dívida obrigacionista.

Portugal regista taxas negativas até ao prazo de 5 anos. Além da maioria das economias do euro, as taxas abaixo de zero por cento registam-se ainda na Dinamarca, Japão, Suécia e Suíça (que lidera com juros negativos até ao prazo de 20 anos).

O total de dívida da zona euro com taxas negativas no mercado secundário somava em final de maio €3,71 biliões, segundo a Tradeweb, ou seja, 48% de toda a dívida obrigacionista do espaço da moeda única transaccionada no mercado secundário. Este nível ainda fica longe dos 60% registados em 2016, quando a zona euro caiu em deflação (queda do índice de preços no consumidor) em fevereiro, abril e maio.



Curva invertida e m seis economias do G20

A outra ‘anomalia’, respeitante a juros mais altos a curto do que a médio e longo prazos, envolve actualmente 13 países - seis economias onde se verifica totalmente e mais sete onde, por ora, é parcial, segundo a lista que o portal financeiro World Government Bonds (WGB) passou a publicar desde este fim de semana. No G20 são seis economias envolvidas nesta situação.

Esta situação é designada pelos economistas como “curva invertida” das taxas – ou seja, os investidores exigem taxas mais altas em dívida de curto e muito curto prazo em relação a dívida de médio ou longo prazos, onde, normalmente, as taxas são mais elevadas. Segundo a história económica, na maioria dos casos em que esta ‘anomalia’ se verifica, ela antecipa uma recessão económica alguns meses à frente.

O WGB usa dois critérios para avaliar o grau de inversão da curva. Compara as taxas a 2 e 10 anos para classificar a situação como “totalmente invertida” e a 5 e 2 anos para considerá-la como “parcialmente invertida”.

Na primeira lista publicada, seis economias manifestam uma curva totalmente invertida: três são do G20, Argentina, México e Turquia; e as outras três são Egito, Ucrânia e Hong Kong. A situação mais grave é a da Argentina, onde os investidores exigem mais 7 pontos percentuais na taxa para adquirir dívida a 2 anos em relação aos títulos a 10 anos. A diferença nas obrigações argentinas é ainda mais abissal entre os juros a 4 anos, em quase 40%, e a 9 anos, em 24%.

Com uma curva parcialmente invertida encontram-se sete economias, das quais três são do G20: Canadá, EUA e Japão. As restantes são Chipre, Paquistão, República Checa e Singapura.

O caso dos EUA é o mais debatido pelos analistas, pois é a economia desenvolvida onde há mais informação histórica sobre a inversão da curva de juros como barómetro de recessão futura. O mês de maio encerrou com as taxas dos títulos do Tesouro norte-americano a um, três, seis e 12 meses acima da registada para os 10 anos, e a verificada a 2 anos fechou ligeiramente acima da a 5 anos. Há já quem avance com a previsão de uma recessão na economia norte-americana no final do primeiro trimestre de 2020. Isso pode acontecer, diz Chetan Ahya, economista-chefe da Morgan Stanley, se a Administração Trump avançar com taxas aduaneiras sobre o resto das exportações chinesas que ainda não foram abrangidas na atual guerra comercial.