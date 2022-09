TAP já começou a voar para Chicago

A TAP iniciou este sábado os voos para o aeroporto de Chicago O’Hare, o primeiro dos três destinos nos Estados Unidos para onde a companhia portuguesa começa a voar em junho. A 10 de junho vai arrancar a rota de Lisboa a São Francisco, e a 16 de junho iniciam-se as ligações de Lisboa para Washington.

Os voos para Chicago partem de Lisboa às 13h05 e chegam ao destino norte-americano às 16h05. No sentido inverso, as partidas do aeroporto são às 18h05 (hora local) e a chegada ao aeroporto Humberto Delgado é às 7h50 do dia seguinte.

Além dos Estados Unidos, a TAP vai inaugurar a 15 de junho voos diretos de Lisboa para Tenerife e Nápoles, num plano de crescimento de rotas que estenderá a julho e setembro, com novas ligações a partir de Lisboa ou do Porto, para destinos como Conacri, Bruxelas, Lyon ou Munique.

Novo avião Neo da Airbus faz estreia mundial na rota do Porto para Newark

Também a rota do Porto para Newark fica alargada de dois para cinco voos semanais - rota que foi escolhida para a estreia mundial do novo avião Airbus A321neo Long Range, que começou este sábado a assegurar ligações do Porto para os Estados Unidos. A TAP tem uma encomenda de 71 novos aviões Neo, a última geração de aeronaves da Airbus, designadamente de 21 A330neo, 19 A320neo, 17 A321neo e 14 A321neo Long Range. Segundo os dados da Flight Global, a frota da TAP cresceu 21% nos últimos quatro anos, tendo sido o maior crescimento registado neste campo entre as companhias a nível europeu.

No total de 2019, a TAP vai passar de 16 para 56 frequências semanais no mercado norte-americano, e com a operação reforçada no verão as rotas dos Estados Unidos assumirão um crescimento de 63% face ao terceiro semestre do ano passado.

Recuando ao segundo semestre de 2015, a transportadora portuguesa quase quadruplicou a oferta de lugares no Atlântico norte, num aumento cifrado em 277%, tendo sido a companhia aérea europeia que apresentou o maior crescimento em número de lugares (mais 245 mil), e que apenas foi ultrapassada pelas três grandes transportadoras americanas.

Em 2015, a TAP voava apenas para Newark e Miami, com as novas rotas em junho para Chicago, São Francisco e Washington a companhia passa a ter uma operação em oito diferentes destinos no Atlântico norte, o que também inclui Boston, Toronto e Nova Iorque (aeroporto de JFK).

“A inauguração destas novas rotas para os Estados Unidos tornam cada vez mais evidente a concretização e solidificação dos ambiciosos planos de modernização, crescimento, diversificação e expansão que temos para a TAP. Uma TAP muito mais forte é uma realidade que já é incontornável”, salienta Antonolado Neves, CEO da TAP, num comunicado enviado às redações sobre o lançamento das novas rotas nos Estados Unidos.