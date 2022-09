O ‘Homem das Taxas’ voltou a atacar. Bolsas perdem €4,6 biliões em maio

Maio fica para a história como o mês em que os Estados Unidos ampliaram o confronto comercial e tecnológico com a China e juntaram, à última da hora, a abertura de uma nova frente com o vizinho México.

A reação mais dura à medida protecionista mais recente da Casa Branca veio de Michael Bloomberg, o ex-presidente da câmara de Nova Iorque e fundador da agência que leva o seu apelido. Numa coluna de opinião a fechar o mês, Bloomberg apela ao Congresso que “é cada vez mais urgente restringir a capacidade do presidente na condução de uma política comercial potencialmente ruinosa”. E avisa que “o risco de um colapso da confiança pode turvar os mercados financeiros e provocar uma recessão”.

As bolsas acusaram os choques sucessivos e perderam durante o mês 5,2 biliões de dólares (€4,6 biliões), invertendo a trajetória de ganhos nos primeiros quatro meses do ano. O índice global MSCI avançou 12% entre janeiro e abril. Em abril os ganhos foram de 3,2%. Agora em maio as perdas somaram 6,3%. Mais de metade dos ganhos desde o início do ano já se esfumou.

Zona euro foi a mais castigada

Só a praça de Nova Iorque, onde estão as duas principais bolsas do mundo, perdeu em maio 6,5%, mais de 2,2 biliões de dólares (€2 biliões). A zona euro foi a região mais castigada. O índice MSCI respetivo perdeu 7,4% em maio. As bolsas de Viena, Estocolmo e Milão registaram perdas mensais superiores à média. Em Lisboa, o índice PSI 20 recuou 6,4% no mês, com dois pesos pesados a perderem mais de 20%, a Pharol e a Navigator. A região que menos sentiu o choque foi a América Latina, onde o índice MSCI respetivo perdeu 2% em maio. No conjunto das economias emergentes, as bolsas desceram 7,8% e os fluxos líquidos de capital em direção a estes países caíram 14,6 mil milhões de dólares (€13 mil milhões), contabilizou o Institute of International Finance.

No mercado de matérias-primas, o preço do Brent recuou 14% em maio. Tendo fechado em abril acima de 70 dólares por barril, encerrou maio em 61 dólares.

Riscos crescentes pairam sobre a economia mundial

O mês de maio fechou com um novo ‘choque’ provocado pelo presidente norte-americano, que se autointitula ‘o Homem das Taxas (alfandegárias)”. Em mais um tweet, Trump anunciou na sexta-feira que a partir de 10 de junho vai aplicar taxas de 5% sobre todas as importações vindas do vizinho México, envolvendo 346 mil milhões de dólares (o equivalente a €309 mil milhões). O processo de subida será gradual até chegar a 25% a partir de 1 de outubro. O México reagiu com moderação, anunciando uma cimeira em Washington na próxima quarta-feira entre o ministro dos Negócios Estrangeiros mexicano Marcelo Ebrard e Mike Pompeo, o atual secretário de Estado da Administração Trump.

A perspetiva de um aperto de mão entre Trump e Xi Jinping no final de junho na cimeira do G20 em Osaka está cada vez mais distante. O influente Dai Xianglong, ex-governador do Banco Popular da China, avisou na sexta-feira que é cada vez mais improvável uma reviravolta no atual clima de tensão crescente. A retaliação da China às novas medidas protecionistas norte-americanas de maio entrou em vigor este sábado. Os media chineses avançam que Pequim prepara um conjunto de medidas graduais cirúrgicas fora do domínio alfandegário para responder à guerra comercial e tecnológica total desencadeada pela Casa Branca.

Na Europa as nuvens negras adensam-se. O organismo de estatística italiano confirmou que a economia transalpina entrou em recessão no primeiro trimestre do ano em relação ao mesmo período do ano passado, depois de uma estagnação entre outubro e dezembro do ano passado. Essa queda de 0,1% do PIB italiano. em termos homólogos, foi noticiada na mesma semana em que a Comissão Europeia enviou para o governo em Roma uma carta pedindo explicações sobre a política de redução da dívida em 2018, avisando que aguarda a resposta do ministro Giovanni Tria antes de avançar com a recomendação de um procedimento por défice excessivo.

Na Alemanha, a inflação em maio caiu para 1,3%, depois de um pico de 2,1% no mês anterior. As expetativas de inflação para a zona euro num horizonte de cinco anos desceram para 1,3%, já muito perto do mínimo histórico de 1,25% registado em meados de 2016. Os analistas aguardam, agora, a reação do Banco Central Europeu que se reúne na próxima semana, a 6 de junho, para decidir sobre política monetária.