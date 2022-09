Juízes e militares têm as melhores reformas do Estado

Quando os novos estatutos entrarem em vigor, juízes e magistrados do Ministério Público perdem a possibilidade de se jubilarem com uma pensão superior ao salário no ativo, uma benesse que se autoatribuíram e que, durante anos, chocou a opinião pública. Mas, ainda assim, manterão um regime de aposentação bem mais favorável do que a generalidade dos funcionários públicos (já para não falar da Segurança Social) e, mais do que isso, nalguns casos terão parte desta perda compensada pelo aumento de salários agora decidido.

Os juízes estão entre as classes profissionais mais privilegiadas em termos de aposentação – mas não são os únicos.

