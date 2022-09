Descodificador: o que fazer se o Fisco me parar na estrada?

1 O que aconteceu em Valongo?

Na manhã da passada terça-feira elementos da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e da GNR promoveram em Valongo, Alfena, uma operação stop, denominada “Ação sobre Rodas”, para intercetar condutores com dívidas ao Fisco, convidá-los a pagar ou, em alternativa, penhorar as viaturas. Terão sido penhoradas quatro viaturas e houve automóveis apreendidos. A ação foi liderada pela Direção de Finanças do Porto, cujo diretor, José Manuel Castro, entretanto, se demitiu. Por ordem do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, a iniciativa foi cancelada.

2 A operação stop foi legal?

O Governo garante que sim e há juristas que sustentam o mesmo, embora apontem o dedo ao princípio da proporcionalidade, mas há também advogados, bem como fontes próximas da AT ouvidas pelo Expresso, que duvidam da legalidade desta ação, em que automobilistas mandados parar, sob a ameaça da penhora da viatura, foram intimados a pagar o que devem às Finanças. Sobre a desadequação dos meios do Fisco face ao objetivo pretendido existe consenso, até do Governo. A operação de Valongo foi “desproporcionada”, disse o Governo, que mandou abrir um inquérito para averiguar “se foram respeitados todos os direitos dos contribuintes”.

3 Foi caso único?

No mesmo dia da operação, à noite, António Mendonça Mendes deu explicações sobre o caso na SIC Notícias. Revelou que tinha pedido um levantamento sobre ações idênticas realizadas no distrito do Porto e que lhe foi comunicado que, além do dia 28 de maio, foram feitas outras quatro operações. O governante disse ainda que esta iniciativa foi “um erro” e garantiu que “não se vai repetir”. Reiterou que a ação não tinha sido definida centralmente e, na quinta-feira, a propósito da demissão do diretor de Finanças do Porto, um comunicado de imprensa reforçou que “as ações de inspeção desenvolvidas por iniciativa regional não são previamente validadas centralmente”.

4 O que podem fazer os automobilistas penhorados?

Reclamar junto do tribunal. A penhora da viatura significa que a dívida já está na fase coerciva, ou seja, terá de ser alvo de uma reclamação judicial a contestar a atuação do Fisco. As reclamações judiciais são consideradas processos urgentes e, por isso, deverão ser mais céleres numa resolução. Quem pagou as dívidas no local da operação não deverá reaver o dinheiro, já que existiriam impostos em atraso. De qualquer modo, o Governo instaurou um inquérito para averiguar o que aconteceu e verificar se os direitos dos contribuintes foram acautelados.