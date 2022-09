Celeste Cardona: “Havia a possibilidade de a Caixa assumir a gestão de Vale do Lobo”

Administradora da Caixa entre 2004 e 2008, quando, Celeste Cardona foi questionada sobre o crédito concedido ao empreendimento Vale do Lobo, um empreendimento que a Caixa não só financiou como entrou no capital, Celeste Cardona afirma "nunca tive conhecimento sobre a forma com esse projecto chegou". Mas diz: "consigo lembrar-me que havia uma cláusula que dava possibilidade da gestão operacional daquele resort (...) ser assumida pela Caixa. Se alguma vez foi accionado não sei responder"

Revela não ter tido conhecimento do projecto ter chegado pela mão de Armando Vara. Diz, apenas recordar-se que o assunto foi apresentado e discutido no conselho alargado de crédito por um diretor comercial que o propôs, aliás como era normal.

E quanto a ter havido reservas face ao mesmo diz não ter tido conhecimento. "Não vi reservas nem observações negativas".

Fez questão de sublinhar por várias vezes, durante a sua audição à comissão parlamentar de inquérito à recapitalização da CGD, que quando os projectos chegam a conselho alargado de crédito era suposto terem sido analisados com todas as fases e diligências relativas à operação, garantias e apreciação do risco. Ou seja com todas as diligências necessárias. Por isso diz que quando esteve presente nestes conselhos se preocupava especialmente com os contratos em termos jurídicos.

E acabou a audição em grande. "Bom fim de semana. Agora vou beber uma cerveja".

Isto depois de ter confessado ter gostado de estar no parlamento. "Pode parecer patético, mas muito obrigada por esta oportunidade que me deram de voltar aqui. É uma casa que também foi minha", rematou