Tribunal anula insolvência da Opway

O Tribunal de Comércio de Lisboa voltou atrás na declaração de insolvência da Opway Engenharia, atendendo aos argumentos apresentados pela construtora.

A 10 de abril, o tribunal declarara a insolvência, mas a Opway reclamou. A empresa não tinha sido ouvida no âmbito do processo.

Esta semana, o tribunal revogou a sentença e a construtora volta ao estatuto de empresa em recuperação, no âmbito do plano aprovado pelos credores há quatro anos.

O tribunal acolheu a visão da administração de que a empresa é viável e pode sobreviver, apesar de se movimentar num ambiente adverso, sem acesso a financiamento ou garantias bancárias.

A insolvência fora requerida em dezembro pela Medway, um operador ferroviário e logística que figurava na extensa lista de credores. A Opway Engenharia lida com 130 ações judiciais de fornecedores que preferem a liquidação da empresa. Só em 2019 mais 27 as ações engrossaram o lote.

Devolvida aos antigos donos

Entre as duas decisões do tribunal, a Opway protagonizara um outro episódio. A aquisição pela Nacala Holdings (dona da Elevo) fora revertida e a companhia regressara aos anteriores acionistas. A construtora movera-se no universo GES até ser alvo de leilão ganho pela equipa de gestão, liderada por Almerindo Marques.

Os antigos donos da Opway terão alegado o incumprimento contratual por parte da Nacala Holdings, optando por reverter o negócio. A alteração acionista aumentou a desconfiança no futuro da construtora.

A Opway desistira da proposta que apresentara, coligada com a Elevo, para um dos troços da linha do Leste em que tinha a pontuação mais elevada. Na outra empreitada fora excluída pela Infraestruturas de Portugal por causa da rescisão de uma empreitada (recuperação de um viaduto) na linha do Douro.

Mas a construtora segue com obras como a do Hospital de Gaia (10 milhões de euros) ou na margem do Mondego ( 6,7 milhões).

Quando apresentou o Plano Especial de Revitalização (PER), a Opway apresentava um passivo de 326 milhões de euros que prometia pagar em 10 anos. A CGD era o principal credor (95 milhões). Com a entrada da Nacala, a dívida terá sofrido um corte acentuado.