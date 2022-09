Paddy Cosgrave: Braço de ferro entre a câmara de Lisboa e a dona da FIL “é apenas... política”

Paddy Cosgrave está tranquilo com o futuro da Web Summit em Lisboa. “Nunca tivemos problemas no passado e, tendo tantas opções, não há razão para estarmos preocupados”, afirmou esta quinta-feira o presidente executivo do evento mundial de tecnologia e empreendedorismo em entrevista ao jornal “Eco”.

Como o Expresso noticiou há mais de duas semanas, um braço de ferro entre Fernando Medina (o presidente da câmara de Lisboa) e Jorge Rocha de Matos (presidente da Fundação AIP, a proprietária da FIL) sobre a ampliação da FIL deixa tremido o futuro da Web Summit na Feira Internacional de Lisboa.

“Isto é apenas... política”, respondeu Paddy. “Confio plenamente no presidente da câmara de Lisboa, qualquer lado do espetro político em Portugal reconhece que Fernando Medina é um homem muito capaz e eu tenho plena confiança nele.”

Recorde-se que o alargamento da FIL é uma obrigação assumida junto de Cosgrave, para que o evento possa acolher um maior número de participantes. O contrato assinado com a Connected Intelligence Limited (CIL), empresa que organiza a Web Summit, prevê que a área da FIL mais do que duplique para um mínimo 90 mil metros quadrados (m2) de espaços de exposição permanente até 2021.

A falta de acordo entre Medina e Rocha de Matos relativamente ao modelo de expansão da FIL e distribuição do capital da Fundação AIP levou, inclusive, Paddy Cosgrave e Fernando Medina a equacionar outros locais para os próximos anos do evento em Lisboa. Entre eles estão a Foz do Trancão (entre os concelhos de Lisboa e Loures) e um espaço junto à Feira Popular (em Carnide).

O fundador da Web Summit esteve recentemente em Lisboa com “o maior construtor e operador de conferências e exposições do mundo”, sublinhando no Twitter que existe “uma oportunidade por explorar” em Lisboa e que, fora da semana da Web Summit, a capital portuguesa pode receber eventos globais ainda maiores.

“Independentemente de se o local for expandido ou construído de raiz, provavelmente quereremos envolver os melhores do mundo para fazê-lo”, explicou ao “Eco”. “Lisboa tem um potencial de expansão grande ainda. Na verdade, por questões históricas a cidade, a câmara ainda tem muita terra na cidade, deve ser um caso único na Europa o que, para uma cidade, cria muitas oportunidades, não apenas para um centro de congressos mas para outras coisas.”