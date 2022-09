O papel da Inteligência Artificial nas tecnologias que vão mudar o mundo

“Vivemos momentos disruptivos sem precedentes. A transformação digital está a acelerar os avanços tecnológicos das empresas”, disse o presidente da IBM, António Raposo de Lima, na sessão de abertura do Think Summit 2019, este ano dedicado à Inteligência Artificial.

Numa época de grandes desafios tecnológicos, o paradigma da organização social e das empresas está em profunda transformação: na banca, farmácias, câmaras municipais ou petrolíferas, a Inteligência Artificial já é uma realidade.

“Os dados são potencial fonte de vantagem competitiva. Todos os anos assistimos à duplicação desses dados (...). A grande questão é saber o valor correcto da informação que está por trás dessa informação”, disse António Raposo Lima.

Com o objetivo de partilhar as últimas tendências da tecnologia e do conhecimento estratégico, a conferência desta manhã contou com a presença de Chieko Asakawa e Sam Lightstone, dois investigadores da IBM na área da Inteligência Artificial.

Asakawa, 61 anos, cega desde os 14, apresentou um dos seus últimos protótipos: uma mala de viagem capaz de conduzir um invisual nos ambientes pouco amigáveis, como aeroportos ou shoppings. A tecnologia usa a Inteligência Artificial para ajudar o utilizador a evitar obstáculos no caminho.

Pedro Siza Vieira, ministro Adjunto e da Economia, convidado a falar sobre os desafios no capítulo digital, reconheceu que Portugal está “claramente abaixo do seu potencial”. “Estamos a trabalhar em todas estas vertentes”, disse após o debate moderado pela pivô da SIC, Clara de Sousa, que contou com Carlos Gomes da Silva, presidente da Comissão Executiva da Galp, Dulce Mota, presidente do Montepio, António Almeida Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Viseu e Sofia Ferreira, Country Manager da Mundipharma Portugal.