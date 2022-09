CEO RESET. A incrível história da faca de mato de Magalhães Correia

O CEO Jorge Magalhães Correia explica como uma faca de mato se tornou no símbolo do profissionalismo da companhia de seguros Fidelidade, neste seu último vídeo.

Em causa está uma relíquia da ourivesaria portuguesa, da autoria de Rafael Zacarias da Costa. Com cerca de 130 animais esculpidos e entrelaçados em apenas 63 centímetros, esta premiada faca de mato, originalmente destinada ao monarca Fernando II, chegou às páginas dos jornais em 1874, caiu no fundo do mar em 1875, mas acabou por ser resgatada por mergulhadores ao serviço da Fidelidade em 1876.

