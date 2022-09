De certeza que já viu algum tipo de representação ou utilização do quadro "O Fado" de José Malhoa, ou não fosse esta uma das obras mais reconhecíveis do imaginário português. Se a imagem tem "bairro popular lisboeta" expresso em cada pincelada, também tem uma ligação às Caldas da Rainha, ou não fosse o pintor um dos filhos famosos da cidade. E numa tarde em que a arte e as dinâmicas empresariais estiveram em discussão na cidade, foi o quadro que ganhou vida à nossa frente com um grupo de atores para ilustrar como é importante os dois sectores trabalharem juntos.

"Temos nas Caldas da Rainha e no Oeste inúmeros exemplos de como a cultura e a indústria criam vantagens competitivas", garante Augusto Mateus. O economista foi um dos convidados do 2º Encontro Fora da Caixa: Economia & Cultura (projeto que conta com o apoio do Expresso) e, como supervisor científico do Plano Estratégico de Desenvolvimento Caldas da Rainha 2030, deixou claro que a "diversidade de funções que o território consegue alcançar estão na génese da estratégia traçada." Sem esquecer que "mais que traduzir para inglês o que temos de fazer é dar vida a ideias."

Diversidade que passa precisamente por essa aliança entre produção industrial e cultural de qual a emblemática fábrica Bordalo Pinheiro é um dos melhores exemplos. Paulo Pires, o CEO do grupo Vista Alegre - à qual pertence a unidade - não tem dúvidas que "há sempre muito trabalho a fazer em termos de criatividade e inovação" e que o design destas peças é parte integrante do sucesso económico.

josé fernandes

A conservadora da coleção CGD e Culturgest, Isabel Côrte-Real, acredita que "dar a resposta industrial é fundamental para os artistas e a para a produção visual" e que o contrário ajuda a atrair mais talento para meios urbanos como as Caldas da Rainha com benefícios para os agentes económicos.

É o que também defende o CEO do Grupo Gespro, para quem "o negócio é muito diferente do que aquilo que era quando começamos" e a "digitalização já uma realidade" enquanto o administrador do grupo Parras, Luís Vieira, confessa que "estamos em permanente automatização para trabalharmos com mais eficiência" até porque "há muita falta de mão de obra para tratar de vinha."

De vinha e de outras áreas de negócio, o que leva Augusto Mateus a lembrar o que parece fácil mas que é atualmente um enigma para muitos responsáveis governativos: "Se as Caldas da Rainha não atraírem pessoas, vão ter uma quebra de população." E aí a arte poderá ter mesmo uma palavra a dizer.