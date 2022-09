Crédito Agrícola com lucros de 43,5 milhões de euros no primeiro trimestre

O grupo bancário Crédito Agrícola fechou os três primeiros meses do ano com um resultado líquido consolidado de 43,5 milhões de euros, mais 18% do que no período homólogo do ano passado. Recorde-se que em 2018 os lucros do grupo caíram 26% para 112,5 milhões de euros.

O negócio bancário contribuiu com 36,6 milhões de euros para este resultado, seguindo-se o negócio segurador, com 4,2 milhões de euros. Os veículos de investimento imobiliário, no entanto, penalizaram os resultados em 5,3 milhões de euros - em parte através da desvalorização de unidades de participação, sublinha o grupo em comunicado divulgado esta terça-feira.

Os depósitos bancários totalizaram 14 mil milhões de euros, mais 10,2% (ou 1.297 milhões de euros) do que nos primeiros três meses de 2018.

A margem financeira manteve-se em linha com o período homólogo, subindo ligeiramente (1%), na sequência da redução dos juros e encargos similares. Já as comissões líquidas desceram 5,2% para 23,2 milhões de euros.

A carteira de crédito bruta a clientes do grupo alcançou 10 mil milhões de euros, um aumento de 6,2% nos últimos 12 meses.

“Este facto terá contribuído para o reforço da quota de mercado de crédito do grupo Crédito Agrícola (5,5%), num movimento que se verifica nos últimos seis anos consecutivos”, explica o banco liderado por Licínio Pina, reconduzido ao cargo de presidente do conselho de administração no passado dia 25 de maio.

O rácio bruto de Non Performing Loans (NPL) situava-se, em março, nos 9,8%, menos do que os 13,7% do ano anterior.

"O grupo tem vindo a dar continuidade a uma gestão sã e prudente, refletida em imparidades de crédito acumuladas a março de 2019 de 465 milhões de euros, valor que confere um nível de cobertura de NPL por imparidades de 45,3%", acrescenta o Crédito Agrícola.

No que diz respeito à rentabilidade, o grupo apresenta um rácio de ROE (return on equity) de 11%. Um valor que espelha “os resultados positivos conseguidos nas diferentes componentes do Grupo”: Caixas Agrícolas, Caixa Central, companhias de seguros vida e não vida e gestão de ativos e fundos de investimento.