Bolsas europeias em alta depois de contenção da extrema-direita nas eleições de domingo

As praças europeias estão esta segunda-feira no verde depois dos resultados das eleições de domingo para o Parlamento Europeu terem impedido uma minoria de bloqueio por parte dos partidos populistas e nacionalistas de extrema-direita, segundo os analistas..

Milão está a liderar as subidas na Europa depois do anúncio de um possível 'casamento' entre a Fiat e a Renault. As ações da construtora italiana subiam esta segunda-feira mais de 12% na bolsa milanesa. Em Lisboa, o índice PSI 20 está a ganhar 0,7%. Os dois índices europeus de referência, o Eurostoxx 50 (das cinquenta principais cotadas na zona euro) e Eurostoxx 600 (das seiscentas principais cotadas na União Europeia) subiam 0,6%. Em Madrid, o Ibex 35 avança quase 1%.

As bolsas na Ásia fecharam esta segunda-feira 'mistas', com as duas praças chinesas de Xangai e Shenzhen a registarem ganhos de 1,4% e 2,3% respetivamente, na expetativa de que possa haver um acordo no final de junho entre Washington e Pequim. A bolsa de Tóquio subiu 0,3% animada pela probabilidade de um entendimento comercial entre os EUA e o Japão e graças à subida de quase 1% das ações da Nissan depois do anúncio do 'casamento' entre Fiat e Renault. A Nissan faz parte da aliança com a Renault e a Mitsubishi. No entanto, as bolsas de Hong Kong, Seul e Sydney encerraram em terreno negativo.

As praças de Londres e Nova Iorque estão fechadas esta segunda-feira em virtude feriados nacionais.

Apesar da subida da votação nos partidos populistas e nacionalistas de extrema-direita para o Parlamento Europeu, o somatório aritmético dos seus lugares alcança apenas 23% do hemiciclo, abaixo do mínimo de bloqueio de decisões que exigiria 1/3 dos deputados, segundo projeções do Parlamento. Os analistas sublinham ainda que a soma política em termos de eventual aliança entre esse universo de 172 deputados é duvidosa, devido às profundas divergências que os separam.