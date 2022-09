“No futuro, financiar uma casa vai passar a ser possível assim que a visitarmos”

Quando queremos pagar as despesas do supermercado e não temos dinheiro suficiente na nossa conta bancária, existe uma alternativa: o cartão de crédito. Isto pressupõe a existência de uma relação com um banco específico que, em função da avaliação do nosso risco, nos deu acesso a financiamento. Num futuro não muito distante, a experiência de obtenção de crédito será diferente: uma empresa, baseada no nosso historial e informação sobre as nossas despesas e salário, oferecer-nos-á acesso imediato a financiamento.

Esta é uma das previsões do futurista e guru das fintech (tecnologia para os serviços financeiros), que participou esta sexta-feira na segunda edição do fórum financeiro “Portugal, de onde para onde?”, organizado pela consultora PSO na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. E é também “um exemplo de como uma experiência bancária contextualizada destrói a abordagem dos bancos tradicionais.”

No futuro, já não será preciso um pedaço de plástico para ter acesso a crédito nem uma relação prévia com uma determinada instituição, defende Brett King em entrevista ao Expresso. Hoje, os bancos exigem ao cliente que adquira um cartão de crédito antes do ato da compra. “Mas os tecnólogos não: sabem o seu comportamento, quanto normalmente gasta, qual o saldo da sua conta, se pode ou não pagar de volta e, por isso, resolvem o seu problema na hora”, exemplifica, designando assim uma experiência de concessão de crédito em tempo real.

É neste contexto que King afirma que “promover um cartão de crédito no futuro não tornará os bancos competitivos, mas conhecer o comportamento dos clientes, prevê-lo e saber responder a isso.”

Banca do dia a dia

O acesso aos dados é essencial neste caminho em direção ao futuro da banca — a Banca 4.0, como a designa no seu livro mais recente, prevendo que o acesso aos serviços financeiros vai passar a estar integrado noutras experiências do dia a dia das pessoas. São, de facto, os dados que permitem “perceber de que forma os serviços bancários podem entrar na vida das pessoas, diminuindo a fricção na experiência de acesso e resolvendo, de forma imediata, os seus problemas.”

Problemas que podem passar por necessidades como a de crédito ao consumo (no exemplo do supermercado) ou à habitação. “No futuro, financiar uma casa vai passar a ser possível a partir do momento em que a visitarmos ou mostrarmos intenção de a comprar: podemos ser aconselhados sobre se esta é a casa certa para comprar, com base na quantidade de dinheiro disponível, ou receber uma oferta de financiamento. Nada disto requer que tenhamos uma relação prévia com o banco.”

Além de resolver problemas, a banca do futuro terá de disponibilizar soluções. Fundador da plataforma de marca branca Moven (que disponibiliza soluções personalizadas e inteligentes aos bancos), Brett King adianta que esta fintech consegue dizer que dia da semana e hora do dia são ideais para incentivar um cliente a poupar. “Fazer isso é seis a oito vezes mais eficaz do que oferecer a melhor taxa de juro do mercado”, garante. “Se queremos que alguém poupe, não é a taxa de juro que vai ajudar, mas incitá-lo a poupar na altura certa.”

Dados e uma infraestrutura sólida em redor dos serviços bancários são essenciais para fazer com que a banca consiga entrar no dia a dia das pessoas, realça o especialista. Tecnologias como a inteligência artificial (para analisar comportamentos e dados de localização, por exemplo), a blockchain (para sistemas de gestão de identidade) e edge computing (que processa localmente dados e envia-os para um centro de dados ou de armazenamento na nuvem) vão ter um papel fundamental nessa transformação.

Um ecossistema híbrido

Os maiores bancos do mundo são hoje “bancos universais que querem ser a primeira instituição financeira para os clientes”, disponibilizando uma conta bancária e acrescentando posteriormente novos serviços como concessão de crédito, opções de investimento ou aconselhamento. Mas no prazo de dez anos a relação com os clientes será diferente.

“Estas funcionalidades serão cada vez mais integradas. Já não se trata de ganhar a relação bancária, porque as necessidades financeiras dos clientes vão passar por diferentes camadas tecnológicas, não por canais bancários.” Há bancos que conseguirão sobreviver, mas existirão cada vez mais respostas tecnológicas que dão a outros atores vantagens distintivas sobre os bancos. E muitas destas tecnológicas e fintechs “já estão a roubar quota de mercado” aos bancos tradicionais.

Significa isto que a banca tradicional não terá um papel a desempenhar no futuro? Terá, se souber transformar-se rapidamente, acredita o empreendedor e autor australiano. “A velocidade da mudança é crítica. Se os bancos não souberem responder com rapidez suficiente, é provável que sejam consolidados, que as suas vendas sejam afetadas, que a eficácia dos seus canais diminua... O mais provável é que muitos sejam demasiado lentos para mudar e que, consequentemente, façam parte desta consolidação de mercado.”

Mas outros conseguirão acompanhar a revolução digital. Bancos como o DBS em Singapura, o BBVA em Espanha, o Capital One nos EUA estão a conseguir destacar-se nesta transição, aponta King. Para conseguirem fazê-lo é necessário que sejam orientados para a tecnologia e para o digital — uma direção que tem de ser passada às equipas através das lideranças. “Se a administração e executivos de um banco como o HSBC têm uma experiência bancária profunda, mas pouca experiência tecnológica, é pouco provável que a organização consiga chegar à Banca 4.0 e ser competitiva.”

Mas mesmo os que conseguirem vingar deixarão de ter o ‘monopólio’ dos serviços bancários. Para o autor australiano, em 2030 existirá um “ecossistema híbrido” que inclui gigantes tecnológicos — como a Alibaba, Google, Amazon e Apple —, apoiados por bancos e por fintechs especialistas em determinadas áreas. Os bancos serão apenas os “produtores” e a “inteligência” por trás de determinados serviços disponibilizados por outros fornecedores. Terão também produtos ou serviços próprios. Mas as pessoas já não irão “ao balcão, à marca, ao site ou à app do banco para os conseguirem”. Estes “serão disponibilizados no âmbito de um ecossistema híbrido” que inclui tecnológicas, fintechs e bancos tradicionais.