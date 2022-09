Europa está pouco unida nos horários dos hipermercados aos domingo

O encerramento das lojas de retalho ao domingo é um processo em curso na Polónia e está a obrigar o grupo Jerónimo Martins a adaptar a operação da Biedronka, a cadeia de lojas que tem neste país. O grupo enfrenta esta mudança desde 2018, quando entrou em vigor a legislação que limita de forma faseada a abertura das lojas de retalho ao domingo, primeiro dois domingos por mês, depois três e, a partir de 2020 todos os domingos, com algumas exceções, nomeadamente antes do Natal e da Páscoa.

Na Europa, a maioria dos países permite a abertura do comércio ao domingo, mas na prática há três cenários diferentes.