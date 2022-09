Dicas de Poupança: os seus pais ou avós têm direito ao Complemento Solidário para Idosos?

Normalmente, a cada semana dou dicas de poupança. Mas nas últimas semanas investiguei temas da maior importância para os que são mais frágeis na sociedade portuguesa. É o caso do dinheiro que dezenas de milhares de pessoas podiam estar a receber da Segurança Social e não estão, porque não sabem ou acham que é tão complicado que nem vale a pena pedir. É o caso do Complemento Solidário para Idosos (CSI).

Em Portugal, muitos milhares de idosos recebem pensões a rondar os 300 euros ou menos. Nesses casos, o Estado pode pagar a diferença até que recebam no mínimo 375 euros por mês. E essas pessoas podem ainda ter descontos de 50% nos medicamentos, e 75% de desconto nos óculos e nas próteses dentárias e dentista de graça (com limites máximos e renováveis a cada dois ou três anos). Mas têm de pedir. Não é automático.

CONHECE ALGUÉM QUE PODE PEDIR ESTA PRESTAÇÃO?

Quase todos nós conhecemos um idoso que recebe menos de 300 euros por mês. E provavelmente até já ouviu falar do CSI. Em muitos casos, tentaram obtê-lo e viram o pedido recusado. Mas entretanto a lei mudou e o leque das pessoas que podem pedir o subsídio alargou-se.

Por exemplo, Maria Antonieta recebia uma reforma de cerca de 290 euros. Pediu há um ano o complemento e passou a receber mais 87 euros por mês. Vive sozinha e não tem filhos (os rendimentos dos filhos contam para o cálculo da atribuição), por isso foi só preencher um papel e foi rápido. Mas há um ano que podia ter descontos de 50% na farmácia e nunca chegou a usar esse benefício porque não sabia.

Em 2017, muitos idosos receberam uma carta da Segurança Social sobre o assunto mas não ligaram. Se Maria Antonieta e muitos outros entregarem as faturas dos medicamentos no Centro de Saúde, a Segurança Social devolve metade da despesa não comparticipada no mês seguinte. Informem-se sobre este direito.

Todos os idosos que podem pedir o Complemento Solidário para Idosos e não pedem estão a perder muito dinheiro.

O CSI foi criado em 2006 para reduzir a pobreza dos idosos. Se um idoso sozinho recebe menos de 375 euros por mês (na soma de todas as pensões e reformas), tem direito a este complemento. Se é um casal de idosos e juntos recebem menos de 657 euros, também têm direito. O trabalho que têm é ir à Segurança Social, verificar se preenchem todos os requisitos, e pedir o Complemento Solidário para Idosos. Basicamente, o limite anual para uma pessoa que vive sozinha é 5258 euros. Se recebe um euro abaixo disso tem direito ao CSI. Um casal tem direito ao complemento se receber menos de 902 euros por ano.

AS NOVIDADES

Até agora, a prestação era só para pessoas que atingiam a idade legal da reforma (atualmente nos 66 anos e cinco meses). Mas a lei mudou e agora há mais dois grupos de pessoas que podem pedir o subsídio, mesmo que não sejam idosos. O CSI abrange também que se reformou antecipadamente desde 2014, e os pensionistas de invalidez que não sejam beneficiários da Prestação Social para a Inclusão.

“Mas é muito difícil ser aprovado...”

No passado, muitos pediram o CSI e foi recusado por causa dos rendimentos dos filhos. Ao preencher os papéis, tem de colocar o NIF dos filhos com autorização deles. Não é entregar o IRS, é só dar autorização para a Segurança Social consultar. Se os filhos não autorizarem, o pedido dos pais para terem o complemento é normalmente recusado.

Há um pormenor muito importante. Muitas pessoas acham que como os filhos trabalham e ganham bem não têm direito ao CSI. E por isso nem chegam a pedi-lo. Pode ser, pode não ser. É preciso fazer contas. Procure na internet o guia prático da Segurança Social do Complemento Solidário para Idosos. Tem lá uma tabela muito complexa com os vários escalões, conforme o filho é solteiro ou casado ou se tem filhos ou não e quantos.

Por exemplo, se o idoso tem um filho solteiro sem filhos, tem direito ao complemento automaticamente se ele (o filho) ganhar menos de 939 euros brutos por mês. Se o filho for casado com dois filhos, pode ter um rendimento do agregado de 35.495,75 euros que não impede o pai ou mãe de receberem o CSI. Estamos a falar de 1267 euros por mês para cada membro do casal da família do idoso. E se o rendimento do agregado do mesmo filho casado com dois filhos for de 49.694,05 euros (1774 euros por mês), mesmo assim isso acrescenta 262,93 euros ao rendimento do idoso.

Ou seja, vamos imaginar que o idoso recebe 300 euros por mês (4200 por ano), acrescentando os tais 262 euros do filho que ganha “bem”, mesmo assim não atinge o limite de 5258,63 euros por ano e tem direito ao Complemento Solidário para Idosos.

Como poderá ver-se na tabela, as opções são inúmeras. Tem mesmo de fazer as contas ou pedir à Segurança Social para as fazer por si. Casa caso é um caso, não adianta perguntarem a alguém se têm direito ou não. Uma diferença de um cêntimo no rendimento dos filhos pode ditar ter direito ou não. Em caso de dúvida preencha o requerimento.

Se tiver mais filhos, tem de somar o resultado desta fórmula para cada um dos filhos ao rendimento do idoso para saber se tem direito ou não.

Por outro lado, também pode acontecer ter cinco filhos e só um deles ganhar muito bem para poder deixar de ter direito ao complemento, mesmo que esse filho não queira saber dos pais. Um filho “rico” vai acrescentar 525,86 euros ao rendimento do idoso. Se passar um euro, os tais 5528 euros por ano já não tem direito ao CSI.

Se não percebeu nada disto, é normal. Basicamente, é tão complicado que o melhor mesmo é ir à Segurança Social, com as autorizações todas dos filhos, e pedir para lhe fazerem as contas para saber se tem direito ou não a receber mais uns euros todos os meses.

Em resumo, se conseguir obter o Complemento Solidário para Idosos, para além do dinheiro que vai receber todos os meses (mesmo que sejam 50 cêntimos), depois pega nas faturas da farmácia, entrega-as no Centro de Saúde e no mês seguinte recebe metade da parte não comparticipada na sua conta bancária. Para além da consulta grátis no dentista, descontos nas próteses dentárias e óculos. Como se vê, vale a pena pedir ou até voltar a pedir o CSI, porque agora pode acontecer já ter direito, apesar de ter sido recusado da primeira vez.

Mas há mais benefícios. Se tiver direito ao CSI, passa a ter também automaticamente a tarifa social na eletricidade, gás e, em alguns casos, na água.

Portanto, confirme se tem direito a este complemento. Fale com os seus pais, avós, amigos e vizinhos. Mesmo que venham a receber só mais um euro por mês, pode aliviar a conta da farmácia e de outras despesas de saúde. Para quem ganha tão pouco, acredite que faz mesmo diferença.

offline)