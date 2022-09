Galp e EDP vão ter de continuar a contribuir para fundo estatal em Espanha

O Tribunal Supremo de Espanha decidiu: as empresas de energia, que há vários anos pagam uma contribuição para o fundo estatal de eficiência energética, num montante total de 200 milhões de euros por ano, têm mesmo de pagar aquele encargo, porque, ao contrário do que argumentam, a contribuição limita-se a aplicar as disposições previstas nas diretivas comunitárias.

A Justiça espanhola pronunciou-se sobre um recurso apresentado pelas empresas Repsol e Disa relativo a uma ação judicial iniciada em 2015 mas, segundo o jornal "Cinco Dias", a decisão proferida na semana passada deverá ser seguida nas dezenas de processos judiciais de contestação das contribuições para o fundo de eficiência energética.

Este ano o fundo espanhol de eficiência energética receberá a maior contribuição da Repsol (39,2 milhões de euros), seguida da Endesa (28,5 milhões). Mas a lista de contribuintes inclui também as portuguesas EDP (5,5 milhões de euros de contribuição) e Galp (9 milhões este ano).

O fundo foi criado em 2014, no âmbito da transposição de uma diretiva comunitária de 2012 sobre eficiência energética. Vários grupos avançaram para tribunal para contestar os pagamentos, entre os quais a Repsol, Endesa, Naturgy, Cepsa, Iberdrola, BP e Galp.

Em Portugal vigora desde 2014 a Contribuição Extraordinária sobre o Sector Energético (CESE), mas com contornos diferentes dos existentes em Espanha. A CESE canaliza uma parte da sua receita para a redução da dívida tarifária do sistema elétrico e outra parte para medidas diversas de política energética.

A EDP é a maior contribuinte da CESE, que tem ainda entre os maiores pagadores a Galp e a REN - Redes Energéticas Nacionais. Os três grupos têm ações em tribunal a contestar o pagamento da contribuição, criada pelo Governo de Passos Coelho e renovada pelo Executivo de António Costa.