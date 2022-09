Como a cidade de Famalicão está a crescer com arte

São 350 apartamentos que nascem sob a influência do 7, conhecido como “o número da perfeição”, desde logo porque estão distribuídos por 7 edifícios criados num empreendimento em forma de 7, mas também porque o gabinete de Hugo Correia aproveitou tudo isto para alicerçar este projeto de arquitetura no Manifesto das Sete Artes do italiano Riciotto Canudo.

Nos anos 20, Canudo propôs o cinema como a sétima arte, numa lista que inclui, também, a arquitetura, escultura, pintura, música, dança e poesia. Em 2019, o empreendimento Sevenarts inspira-se exatamente nesta listagem para dar vida a cada um dos sete edifícios do projeto que marca a estreia da MS Green — Promoção Imobiliária no mercado e promete expandir a cidade de Famalicão para a zona este, junto ao Parque da Devesa, num investimento de €30 milhões.