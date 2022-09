Três em cada quatro reformados sentem-se com pouca saúde

"Portugal é um dos mais países mais envelhecidos do mundo e um dos onde se envelhece pior". A frase é de Jorge Bravo, membro do Fórum de Especialistas do Instituto BBVA de Pensões e professor da Nova IMS, comentando ao Expresso uma das conclusões da VI Sondagem desta instituição “Longevidade e os Desafios da Poupança após a reforma”, divulgada esta quinta-feira, que analisa o perfil da população portuguesa com idade a partir dos 60 anos.

Questionados sobre como classificariam o seu estado de saúde, apenas um em cada quatro inquiridos (pessoas com 60 ou mais anos de idade) respondeu com "bom" ou "muito bom".

Um resultado é consistente com outros estudos. Aliás, o indicador da esperança de vida saudável aos 65 anos, que mede o número de anos que uma pessoa ainda pode esperar viver sem sofrer de incapacidades, coloca mal Portugal entre os 28 Estados-membros da União Europeia (UE).

Segundo o Eurostat esta esperança é de 6,7 anos para as mulheres e de 7,9 anos para os homens, com Portugal a ficar na sétima pior posição da UE no caso das mulheres e perto do meio da tabela no caso dos homens.

Contudo, ao nível da esperança de vida total medida aos 65 anos, Portugal tem a quinta mais elevada da UE no caso das mulheres, ficando a meio da tabela no caso dos homens. Ora, é precisamente esta esperança de vida total aos 65 anos ( e não a esperança de vida saudável) que determina a evolução da idade da reforma.

Resultado: "É muito difícil o alongamento da vida ativa, imposto pelo sistema de pensões em Portugal pelo aumento da idade da reforma", alerta Jorge Bravo.

É um "problema importante que o país tem de enfrentar, para conseguir promover o envelhecimento ativo", remata.

Ficha técnica: A sondagem do Instituto BBVA de Pensões tem por base mil entrevistas telefónicas à população portuguesa e residente em Portugal, de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos, realizadas entre 5 e 25 de fevereiro de 2019. A distribuição das entrevistas foi representativa do universo e os dados foram ponderados em função da idade, sexo e do peso populacional de cada zona. O erro da amostra é de 3,16%, para um nível de confiança de 95,5%.