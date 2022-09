Governo subtrai €172 milhões à almofada das pensões

O Governo não está a transferir todo do dinheiro que deve para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS). O alerta é deixado pelo Conselho das Finanças Públicas, que contabiliza o “buraco” em 172,3 milhões de euros.

O Conselho das Finanças Públicas é já o segundo organismo que, num curto espaço de tempo, vem avisar para o facto de o Governo estar a desviar dinheiro que devia estar consignado ao fundo de reserva que serve para pagar pensões quando o sistema entrar em desequilíbrio financeiro. Fá-lo no relatório onde analisa a “evolução orçamental da Segurança Social e da CGA em 2018”, e contabiliza os montantes em falta em 172,3 milhões de euros.

Em causa estão dois anos consecutivos de receitas do adicional ao IMI (AIMI), o imposto que desde 2017 passou a incidir sobre o património imobiliário de elevado valor, e cuja receita ficou consignada ao FEFSS. O AIMI rendeu 137 milhões em 2017 e 135,3 milhões em 2018, mas o Governo só transferiu 50 milhões em cada ano.

A falha já tinha sido assinalada pelo Tribunal de Contas relativamente ao exercício de 2017, altura em que os juízes diziam que “deve ser criado um mecanismo que assegure a afetação tempestiva ao FEFSS do valor total cobrado, em cumprimento do disposto na lei”. E, agora, meses depois, a falha é reafirmada pelo CFP: “A transferência relativa ao adicional ao IMI não está a ser efetuada nos termos previstos na Lei”, adverte o organismo liderado por Nazaré Costa Cabral.

Segurança Social e CGA com excedente

Ainda assim, o AIMI é, a par com o IRC (que também é parcialmente consignado às pensões futuras) uma das explicações para o aumento da receita global da Segurança Social.

Em 2018, a Segurança Social apresentou um excedente de 1934 milhões de euros, mais 1032 milhões que o esperado mas menos 155 milhões face aos valores de 2017 (isto, excluindo excluindo os efeitos do Fundo Social Europeu (FSE) e do Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas mais Carenciadas). Já a Caixa Geral de Aposentações (CGA) atingiu um excedente orçamental de 101 milhões de euros, mais 25 milhões do que um ano antes.