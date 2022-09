IGCP trocou dívida no valor de €742 milhões

Portugal realizou esta quarta-feira uma operação de troca de dívida envolvendo €742 milhões em que vendeu obrigações do Tesouro a vencer em abril de 2021 e comprou títulos com maturidade mais longa, em julho de 2026, anunciou a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP).

A operação decorreu no dia em que as taxas no mercado secundário desceram para novos mínimos históricos a 5 e a 10 anos e depois do ministro das Finanças ter anunciado que o IGCP irá à China realizar a 30 de maio uma operação de colocação de dívida através de obrigações 'Panda' em moeda chinesa..

A operação de venda dos títulos que venciam em 2021 pagam um cupão de 3,85% e o preço na operação foi de 108,3%, com um juro implícito negativo no mercado, de -0,38%.

No caso da compra de obrigações a vencerem em 2026, o cupão é de 2,875%, o preço na operação foi de 116,55%, e o juro implícito no mercado era de 0.52%.