Concorrência teme concentração no sector da saúde no Algarve

A Autoridade da Concorrência (AdC) decidiu abrir uma investigação aprofundada à operação de concentração que envolve a compra do Hospital São Gonçalo de Lagos (HSGL) pelo Grupo Hospital Particular do Algarve (Grupo HPA), segundo um comunicado no site da AdC.

“A AdC decidiu dar início a esta investigação aprofundada por considerar que, perante os elementos recolhidos até ao momento, não se pode excluir que a referida operação de concentração resulte em entraves significativos à concorrência efetiva no mercado, em particular no que se refere à prestação de cuidados de saúde hospitalares por unidades privadas no Algarve, bem como de serviços de consultas médicas em ambulatório nas áreas de influência das unidades clínicas do HSGL”, refere a nota.

Recorde-se que esta aquisição remonta a 2017, “tendo o Grupo HPA procedido à notificação a 9 de novembro de 2018, na sequência de processo de averiguação instaurado pela AdC”.

Após esta fase de investigação aprofundada, a AdC pode decidir não se opor ao negócio, caso conclua que não entraves significativos à concorrência ou, caso contrário, proibir a operação de concentração.

Se for este o cenário, “o Grupo HPA adotar as medidas necessárias para que se proceda à reversão do negócio”. A AdC frisa ainda que se trata de uma investigação à margem das “recentes diligências de busca e apreensão em estabelecimentos hospitalares confirmadas pela AdC”, realizadas no âmbito de um possível conluio entre grandes prestadores privados de saúde para pressionar a ADSE.