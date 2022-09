Santander aceita participar na salvação da dona do Minipreço. Mas há um tweet sob averiguação

O Santander aceitou negociar a participação na salvação da espanhola DIA – Distribuidora Internacional de alimentação, que detém os supermercados Minipreço em Portugal. Contudo, a forma escolhida pelo banco para o anunciar – um tweet escrito pela sua presidente, Ana Botín – não passou despercebida ao regulador do mercado de capitais.

A semana começou com Ana Botín a afirmar, num encontro com jornalistas, que o acordo proposto pelo novo acionista da DIA, Mikhail Fridman, aos bancos não era justo para as instituições financeiras. Aliás, na sexta-feira, Fridman, através da sua empresa LetterOne, conseguiu ficar com perto de 70% da retalhista na oferta pública de aquisição cujos resultados foram conhecidos na sexta-feira, mas faltava a luz verde de um dos 17 bancos envolvidos no seu financiamento - o Santander - para resgatar a empresa.

Para o banco espanhol, que está presente em Portugal através do Santander Totta, era necessário que os detentores de dívida da DIA também fossem alvo de tratamento idêntico ao imposto aos bancos credores. E não era isso que estava em causa. Segundo noticiado pela imprensa espanhola, o plano a ser trabalhado visava o reembolso dos obrigacionistas este ano, enquanto os bancos só receberiam o seu dinheiro dentro de quatro anos. Entre os obrigacionistas encontra-se o Banco Central Europeu, segundo noticiou já a Bloomberg.

Cerca de uma hora depois de ter feito esta declaração, mas ainda durante a negociação bolsista, Ana Botín faz um tweet em que assumia um acordo. “Finalmente, o presidente da Letter One comprometeu-se a trabalhar para eliminar a discriminação entre os obrigacionistas e os bancos do DIA, o que acreditamos ser um tratamento justo. O Santander, de forma responsável, decidiu apoiar a DIA e os seus funcionários”. Houve versão em espanhol e outra em inglês, durante horário de negociação bolsista, o que pode ser problemático quando o que é dito pode influenciar a negociação das ações – sem que essa informação seja dada a todos os investidores pelas vias oficiais.

Contudo, a CNMV, o regulador espanhol do mercado de capitais, decidiu “estudar ou analisar” as declarações de Ana Botín, para perceber que efeito podem ter produzido, já que estas não lhe passaram despercebidas, segundo confirmou a entidade à Europa Press. De qualquer modo, neste momento, há uma averiguação, mas ainda nenhuma investigação formal aberta. As ações estiveram a afundar na segunda-feira mais de 5%, depois das declarações de Botín a falar na ausência de acordo, sendo que o fecho da sessão foi já feito com um deslize de apenas 0,18% - já após o tweet.

Independentemente da averiguação à forma de divulgação, este entendimento com o Santander, que completa os acordos com os restantes bancos financiadores, vai permitir que a DIA realize um aumento de capital de 500 milhões de euros, “suficiente” para retirar o cenário de liquidação de cima da mesa e “restaurar o equilíbrio patrimonial”, além de conseguir obter liquidez para manter a operação. Um dos passos é passar o prazo de vencimento de toda a dívida sob o financiamento sindicato (dos 17 bancos), num total de 912 milhões, até 2023.

Entretanto, depois da OPA e do acordo com o Santander, o milionário russo Fridman já tomou conta da retalhista e já houve entrada em funções dos novos membros da administração – e as ações começaram o dia a subir.

A DIA conta com 6157 lojas e mais de 40 mil funcionários pelo mundo (Espanha, Argentina, Brasil e Portugal), sendo que é a marca Minipreço aquela que utiliza no mercado nacional. Aí, os 3564 trabalhadores estão em 532 lojas, gerando receitas de 808 milhões de euros.