Trump afunda mercados. Bolsas europeias perdem mais do que Wall Street

As bolsas à escala mundial fecharam esta segunda-feira no vermelho pela segunda sessão consecutiva. A geopolítica está a gerar pânico nos investidores. A escalada na guerra comercial e tecnológica com a China e os riscos crescentes de um 'acidente' politico-militar no Golfo Pérsico estão a dominar os mercados.

O índice mundial MSCI perdeu 0,5% e acumula uma quebra de mais de 1% em duas sessões consecutivas. As bolsas europeias fecharam com perdas mais elevadas do que a Ásia e os Estados Unidos. Milão fechou a cair 2,7%, liderando as quedas na Europa. Os índices de Atenas e Frankfurt recuaram 1,7% e 1,6% respetivamente, Lisboa e Varsóvia foram as praças europeias que menos caíram. O índice PSI 20 português perdeu 0,4% face a uma queda de 1,6% do índice Eurostoxx 50 (das cinquenta principais cotadas da zona euro) e de 1,1% do Eurostoxx 600 (das seiscentas principais cotadas europeias). O índice MSCI para o conjunto das bolsas da zona euro recuou 1,5%.

Em Nova Iorque, o Dow Jones 30, o principal índice, pedeu 0,33% e o S&P 500 caiu 0,68%. O Nasdaq - das cotadas tecnológicas - recuou 1,46%. O índice MSCI para as duas bolsas norte-americanas perdeu 0,7%.

As bolsas asiáticas fecharam 'mistas', com as praças chinesas de Xangai, Shenzhen e Hong Kong a registarem perdas e as de Mumbai, Sydney e Mumbai a encerarem esta segunda-feira em terreno positivo, por influência de factores domésticos (vitórias políticas dos governo incumbentes na Índia e Austrália e um crescimento de 2,1% no primeiro trimestre da economia nipónica totalmente inesperado). O índice MSCI para a região escapou ao vermelho e subiu 0,2%.

As praças financeiras foram apanhadas pela subida de tom das ameaças da Casa Branca ao Irão durante o fim de semana, pela inclusão da Huawei chinesa na "lista negra" do Departamento do Comércio norte-americano e pelas declarações do presidente norte-americano à cadeia Fox News afirmando que só poderá haver acordo com Pequim se os dirigentes chineses aceitarem um entendimento mais favorável para os EUA do que para a China.

Tecnológicas foram as mais penalizadas

As cotadas do sector tecnológico sofreram esta segunda-feira em virtude da guerra desencadeada contra a Huawei pela Casa Branca e pelo Departamento do Comércio dos EUA colocando-a na lista negra.

As medidas de contenção da gigante tecnológica chinesa afetaram as tecnológicas europeias e norte-americanas que estão relacionadas com a Huawei em cadeias de valor globais por via da importação ou da exportação. A Intel, a Qualcomm, a Broadcon e a Google cortaram certo tipo de fornecimentos à Huawei, na sequência da inclusão da empresa chinesa na 'lista negra'.

O índice mais prejudicado foi o Stoxx 600 das tecnológicas europeias que perdeu esta segunda-feira 2,8%, a segunda maior queda diária este ano, depois do afundamento de 4,3% a 3 de janeiro.

Em Nova Iorque, o índice FAANG Plus - das dez estrelas da economia digital cotadas nos EUA, oito norte-americanas e duas chinesas - perdeu 2,7%.

O índice específico para o sector de semicondutores, o Philapelphia Semiconductor Indes afundou-se 4,02%, com a Qualcomm e a Broadcom a perderem quase 6% na sessão desta segunda-feira.

O índice Nasdaq perdeu 1,46% e o Nasdaq 100 (das cem principais tecnológicas) caiu 1,7%. No Dow Jones 30, as maiores quedas registaram-se na Apple, que perdeu 3,13%, e na Intel que caiu 2,96%.